미국 수요 둔화·중국 공세에 지속 올해까지 ‘버티기 국면’ 전망 업게 “업황 회복 시점 2027년 이후”

[헤럴드경제=정경수 기자] 지난해 전기차 시장 둔화 여파에 발목이 잡혔던 국내 배터리 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)가 올해 역시 쉽지 않은 한해를 보낼 것으로 점쳐진다. 글로벌 전기차 수요 회복이 지연되는 가운데 북미·유럽을 중심으로 한 고객사의 재고 조정이 길어지면서 실적 부담이 이어지는 모양새다. 3사 가운데 흑자를 유지할 것으로 점쳐지는 곳도 LG에너지솔루션 한 곳뿐이다.

4일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 삼성SDI는 지난해 연결 기준 매출 12조9233억원을 기록할 것으로 전망된다. 이는 2024년 매출 16조5922억원 대비 약 22% 감소한 수준이다. 수익성은 더 큰 폭으로 악화될 것으로 보인다. 삼성SDI의 지난해 영업이익은 2024년 3633억원에서 영업적자 1조6892억원으로 전환할 전망이다. 일부 증권가에서는 지난해 적자 규모가 1조8000억원에 달할 것이란 관측도 나온다. 미국 전기차 수요 부진과 유럽 주요 고객사 내 점유율 하락이 동시에 작용한 영향이다.

SK온 역시 적자를 면치 못했다. 신영증권 분석에 따르면 SK온은 2024년 매출 6조2666억원, 2025년 매출 7조1807억원을 기록해 14.6%의 성장세를 보일 것으로 추정된다. 하지만 같은 기간 영업손실은 2024년 1조1270억원, 2025년에도 6885억원에 이를 전망이다. 북미 투자 확대에 따른 고정비 부담과 고객사 재고 조정이 수익성 개선을 제약하고 있다는 분석이다.

반면 LG에너지솔루션은 실적 둔화 속에서도 유일하게 흑자를 유지할 것으로 예상된다. LG에너지솔루션의 지난해 매출은 23조2864억원으로 2024년(25조6196억원) 대비 9.1% 소폭 감소했지만, 영업이익은 5754억원에서 1조4303억원으로 늘어날 전망이다. 북미 생산에 따른 AMPC(첨단제조생산세액공제) 효과와 ESS(에너지저장장치) 부문 호조세가 실적을 견인한 것으로 분석된다.

올해 시장 전망 역시 밝지만은 않다. 삼성SDI는 올해 매출 15조2365억원으로 전년 대비 17.9% 증가할 것으로 예상되지만, 영업손실은 151억원으로 적자 기조가 지속될 전망이다. SK온 역시 매출 7조5848억원, 영업적자 4372억원이 전망된다. LG에너지솔루션은 올해 매출 26조5950억원, 영업이익 2조5296억원으로 흑자를 이어갈 것으로 보이지만, 북미 얼티엄셀 공장 가동 중단에 따른 일회성 비용이 반영되며 실적 변동성이 불가피할 것이란 분석이 나온다.

배터리 업계는 오는 2027년을 기점으로 실적 회복과 흑자 전환이 가능할 것으로 보고 있다. 전기차 수요 회복과 신규 프로젝트 본격화, ESS 시장 확대가 맞물릴 경우 실적 개선의 전환점이 될 수 있다는 기대 섞인 전망도 나온다.

배터리 3사도 ESS 시장 영향력을 넓히기 위해 분주한 행보를 이어가고 있다. LG에너지솔루션은 오는 2027년 미국, 중국에 이어 국내 충북 오창 공장에서도 ESS LFP 배터리를 생산할 계획이다. 삼성SDI는 올해 미국 인디애나 공장의 전기차용 배터리 생산 라인 일부를 ESS용으로 전환했으며, SK온 역시 미국 조지아 공장 라인 일부를 전환하고, 국내 서산 공장에서도 생산에 돌입할 계획이다.

김영훈 한국신용평가 수석연구원은 “올해까지 구조적 조정 국면이 불가피하며, 중국 주도의 경쟁 심화 속에서 국내 업체들의 생존 전략과 기술 경쟁력 확보 여부가 향후 성과를 좌우할 것”이라며 2027년 이후 글로벌 전기차 수요 회복과 설비 가동률 개선이 맞물리며 점진적인 실적 정상화 가능성이 있다고 내다봤다.