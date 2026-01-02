2026 NH농협은행 신년사

[헤럴드경제=정호원 기자] NH농협은행이 2026년 핵심 과제로 ‘초개인화 금융을 통한 종합자산관리’와 ‘생산적 금융’을 제시하며 고객 중심 경영에 박차를 가한다.

강태영 NH농협은행장은 2일 신년사를 통해 지난해 AI 업무 환경 구축, VIP 서비스 강화, 비대면 플랫폼 출시, 금융사고 감소 등의 성과를 거뒀다고 평가했다. 이어 올해 경영 전략 목표를 ‘고객의 미소로 성장하고 대한민국의 미래를 키우는 민족은행’으로 확정했다고 밝혔다.

강 행장은 우선 초개인화 금융을 통한 동반성장을 강조했다. 그는 “다변화·복합화되는 고객 니즈에 맞춰 자산, 소비, 부채를 아우르는 통합적인 종합자산관리 전략을 제시하겠다”고 말했다.

이어 농협은행만의 ‘생산적 금융’ 모델도 내세웠다. 전국적인 영업 기반과 현장 소통 능력을 바탕으로 고객 상황을 가장 밀접하게 이해하고, 이에 최적화된 금융 솔루션을 제공하는 것이 농협은행의 핵심 강점이라는 설명이다.

수익 구조 다각화와 건전성 강화에 대한 의지도 드러냈다. 강 행장은 “비대면 플랫폼과 데이터 기반의 영업 역량을 강화해 핵심 고객군을 넓히겠다”며 “이자 이익뿐만 아니라 비이자 이익까지 안정적으로 성장하는 견고한 수익 구조를 구축할 것”이라고 강조했다.

금융소비자 보호와 관련해서는 엄격한 기준을 제시했다. 상품 개발부터 판매까지 전 과정에서 소비자 보호를 최우선 가치로 삼고, 특히 ‘원리원칙 십계명’을 조직 운영의 절대적 기준으로 준수해 금융사고를 원천 차단(Zero)할 것을 당부했다.

디지털 전환의 핵심인 AI 도입에 대해서는 속도감을 높일 계획이다. 강 행장은 ‘에이전틱 AI 뱅크(Agentic AI Bank)’로의 전환 가속화를 선언하며, “AX(AI 전환) 통합 추진 조직을 통해 전략과 실행을 유기적으로 연결하겠다”고 밝혔다. 또한 “현장에서 축적된 데이터가 AI 서비스 품질을 높이는 선순환 구조를 만들어, 업무 혁신이 곧 고객 경험의 혁신으로 이어지게 할 것”이라고 덧붙였다.