9개국 대사관 및 외교 공관 입주로 ‘외교 거점’ 입증

[헤럴드경제=김희량 기자] 부영그룹의 부영태평빌딩이 유럽, 남미, 아프리카, 아시아 등 전 세계 주요 국가의 대사관을 잇달아 유치하며 ‘글로벌 외교의 랜드마크’로 거듭나고 있다.

2일 부영그룹에 따르면 서울시청 일대에 있는 부영태평빌딩에는 ▷유럽의 세르비아 ▷남미의 파라과이, 볼리비아, 페루 ▷중남미의 엘살바도르, 과테말라 ▷아프리카의 코트디부아르 ▷아시아의 캄보디아 대사관과 스페인·페루 대사관 소속 무관실, 스페인과학기술개발센터 등 총 9개국 대사관 및 외교 공관 기능이 입주해있다.

이처럼 다양한 대륙의 외교 공관이 한 건물에 집결한 사례는 국내에서도 이례적이다. 부영태평빌딩에 입주한 9개국 외교 공관은 각국의 경제·문화 교류의 최전선에서 핵심적인 역할을 수행하고 있다. 부영그룹은 이러한 ‘외교 특화’ 환경을 유지하기 위해 24시간 보안 시스템을 가동하며 각국 외교관 및 귀빈들을 위한 맞춤형 관리 서비스를 제공하고 있다.

특히 유럽과 남미, 아프리카, 아시아를 아우르는 폭넓은 외교 네트워크가 한 건물 내에 형성되면서 입주국 간 교류와 협력에 따른 시너지 효과도 기대된다. 부영그룹은 부영태평빌딩의 검증된 보안 시스템과 다국적 친화적인 운영 노하우를 바탕으로 서울 내 핵심 외교 단지로서의 위상을 굳힌다는 전략이다.