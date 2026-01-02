2024년부터 현장에서 새해 업무 시작 “넓은 시각과 능동적 태도 갖춰야”

[헤럴드경제=권제인 기자] 동국제강그룹은 2일 장세욱 부회장이 인천공항에서 새해 첫 일정을 시작했다고 밝혔다. 그룹의 각 계열사도 이날 시무식을 열고 임직원들에게 업무 혁신을 독려했다.

장 부회장은 2024년부터 새해 첫 일정을 인천공항에서 시작하며 ‘현장 경영’ 행보를 이어가고 있다. 2024년에는 직영 전환 인력의 적응 지원을, 2025년에는 신입사원이 현장에 잘 적응할 수 있는 환경 마련을 당부한 바 있다.

이날 새벽 인천공장에 도착한 장 부회장은 작업복으로 환복한 뒤, 셔틀버스에 탑승해 현장을 방문했다. 이후 120톤 제강·1호압연, 100톤 제강·2호압연 등 전 라인을 도보로 돌며 신규 도입한 열처리 자동화 설비 등을 확인했다. 이후에는 복지관에 들려 노조위원장·기성 등과 아침 식사를 함께했다.

장 부회장은 현장에서 “인공지능(AI)·휴머노이드 등 시대의 흐름에 뒤처지지 않아야 한다”며 “수출 등 좀 더 넓은 시각을 갖고 능동적으로 찾아다녀야 한다”고 말했다. 이어 “사업장 간 복지에 차등이나 차별이 없도록 하고, 식당의 맛과 품질에도 더 신경 쓰길 바란다”고 현장 근무 환경의 중요성을 강조했다.

이날 동국제강그룹 동국제강·동국씨엠 등도 을지로 본사 페럼타워 및 지방사업장에서 2026년 시무식을 열었다. 동국제강 본사는 새해 첫 업무 시작에 맞춰 30여분의 짧은 시무식을 가졌다. 우수 성과자 및 팀을 대상으로 ‘송원상’을 시상하고, 최삼영 사장의 신년사와 함께 첫 업무를 시작했다. 인천·포항·당진공장에서도 강당에 함께 모여 모범상을 시상했다.

최삼영 사장은 신년사를 통해 “올해 경영 목표는 회복을 넘어선 도약”이라며 “상황을 정확히 판단하고 변화에 빠르게 대응하는 ‘회복탄력성’을 내재화하자”고 말했다. “AI 등 디지털 혁신은 필수적이고, 계획이 아닌 실행 중심의 조직으로 전환해 가자”고 덧붙였다.

동국씨엠은 부산공장에서 대표이사 주관 안전 기원제와 시무식을 진행했다. 박상훈 사장 신년사와 송원상·모범상 시상이 이어졌다.

박상훈 사장은 신년사로 “변화하는 시장을 탓하기보다 변화에 적응하고 돌파할 해법을 찾아야 한다”며 “작은 것도 소홀히 않는 동국씨엠 각자의 역할이 모여 차별화 경쟁력을 만들 것”이라 말했다. 이어 “화려한 구호보다 묵묵한 실행을 실천하는 한 해가 되자”고 당부했다.