김귀배 네오비전 부사장 인터뷰 향상된 생산성, 고용 감축 없이 CAPA 확장 PDRN 렌즈 등 ‘바이오 헬스케어’ 기업으로 도약 “대기업 100조보다 중기 10억 지원 효과 더 커”

[헤럴드경제(청주)=최은지 기자] “중소기업 입장에서 수십억 원이 드는 AI(인공지능) 설비 투자는 ‘선택’이 아닌 ‘생존’의 문제임을 알면서도, 당장 실패하면 회사가 휘청인다는 공포 때문에 주저할 수밖에 없습니다. 이때 정부의 스마트팩토리 지원 사업과 김경화 대표님의 과감한 결단은 우리가 혁신의 첫발을 뗄 수 있게 해 준 ‘생명줄’이나 다름없었습니다.”

김귀배 네오비젼 부사장은 충북 오송 공장에서 진행된 헤럴드경제와의 인터뷰에서 중소기업의 인공지능 전환(AX) 성공 비결을 묻는 질문에 ‘정부의 마중물 역할’을 첫손에 꼽았다.

치열한 글로벌 콘택트렌즈 시장에서 경쟁하고 있는 국내 토종 기업에는, 정책 자금이 어떻게 실제 기업의 체질을 바꾸는지 보여주는 생생한 증거들이 가득했다.

“사람 눈 이길까?” 의구심을 확신으로…불량률 0.01% 달성

네오비젼의 주력 생산품인 콘택트렌즈는 미세한 기포나 스크래치 하나가 소비자의 눈 건강과 직결되는 민감한 제품이다. 과거 작업자가 육안으로 하루 3000개를 검사하던 시절(1세대)에는 숙련도나 피로도에 따라 불량 선별 기준이 들쑥날쑥했다. 자체 개발한 반자동 확대경(2세대)으로 하루 1만여개까지 처리량을 늘렸지만, 여전히 전수 검사의 한계는 존재했다.

김 부사장은 “처음 AI 도입을 논의할 때만 해도 현장의 베테랑 작업자들은 ‘기계가 사람 눈보다 정확하겠냐’며 반신반의했다”고 회고했다. 그러나 결과는 압도적이었다. 현재 가동 중인 AI 비전 검사 시스템(3세대)은 1인당 하루 2만 5000개를 처리한다. 육안 검사 대비 생산성이 8배 이상 뛴 셈이다.

더 놀라운 것은 품질 혁신이다. 그는 “사람이 검사할 때는 최종 불량률이 1% 정도 나왔지만, 100만건 이상의 불량 데이터를 학습한 AI는 이를 0.01% 수준으로 떨어뜨렸다”며 “100만 개 중 불량품이 100~200개에 불과한 ‘5시그마’ 수준의 초정밀 공정을 달성했다”고 설명했다.

“중소기업엔 10억 지원이 대기업 100조 이상의 가치”

이러한 혁신의 이면에는 정부의 지원 사격이 있었다. 네오비젼은 3년 전 중소벤처기업부의 ‘스마트팩토리 보급·확산 사업’에 선정되며 AI 도입의 물꼬를 텄다.

김 부사장은 “아이디어가 있어도 자금력이 부족한 중소기업은 불확실한 신기술에 선뜻 투자하기 어렵다”며 “정부 과제를 통해 초기 리스크를 줄이고 가능성을 확인한 덕분에, 이후 회사 자체 자금을 투입해 설비를 5대, 7대로 늘려가는 과감한 확장이 가능했다”고 강조했다.

그는 이어 “대기업에 대한 지원도 필요하겠지만, 성장 잠재력이 큰 중소기업에 10억원을 지원하는 것은 그 기업의 운명을 바꾸고 산업 생태계의 허리를 튼튼하게 한다는 점에서 100조원 이상의 파급 효과가 있다”며 “AI나 디지털 전환 분야에서 정부의 지속적이고 세밀한 지원이 절실하다”고 목소리를 높였다.

AI로 경쟁력 확보해 ‘글로벌 공룡’과 맞짱…바이오 기업 도약

네오비젼은 AI로 확보한 원가 경쟁력과 품질을 무기로 존슨앤드존슨, 알콘 등 글로벌 ‘공룡’ 기업들과의 경쟁에 나선다. AI가 단순 반복 업무를 대체하면서 확보된 여력은 고부가가치 제품 개발에 투입된다. 네오비젼의 시선은 이제 ‘제조’를 넘어 ‘바이오’로 향한다. 콘택트렌즈를 일종의 약물 전달체(Vehicle)로 활용하겠다는 구상이다.

가장 먼저 선보일 제품은 피부 재생 물질로 알려진 ‘PDRN(연어 정소 추출물)’을 함유한 렌즈다. 김 부사장은 “렌즈 안의 PDRN 성분이 미세하게 방출되면서 각막의 미세한 상처 회복을 돕는 원리”라며 내년 출시를 예고했다.

더 나아가 중앙대학교와 협력해 개발한 ‘녹내장 치료용 렌즈’도 임상을 준비 중이다. 안약을 넣으면 95%가 흘러내리는 기존 방식의 단점을 보완해, 렌즈에서 약물이 서서히 방출되어 환부로 직접 전달되는 기술이다.

김 부사장은 “AI 도입으로 일자리가 줄어들 것이란 우려와 달리, 생산 능력이 월 1000만 개에서 내후년 2000만 개로 늘어나면서 오송 공장 인력은 현재 70명에서 100명 이상으로 늘어날 것”이라며 “정부 지원으로 싹 틔운 스마트 제조 역량을 발판 삼아 단순 제조업을 넘어선 ‘바이오 헬스케어’ 기업으로 도약하겠다”고 밝혔다.