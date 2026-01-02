- 혁신의 주인공을 찾다…2일 부터, ‘올해의 발명왕’도 신청 접수

[헤럴드경제= 이권형기자] 지식재산처(처장 김용선)는 ‘제61회 발명의 날’(5월 19일)을 앞두고 2일 부터 ‘발명유공 포상’과 ‘올해의 발명왕’ 후보를 신청 받는다.

발명의 날은 세계 최초로 측우기를 발명한 지난 1441년 5월 19일을 기념해 1957년에 법정기념일로 지정됐으며, 발명을 통해 국가산업 발전에 기여한 발명유공자(개인 및 단체)를 발굴해 포상하는 뜻 깊은 날이다.

▷발명유공 포상 신청 대상은 발명가, 발명유공자, 발명장려유공자, 발명교육유공자, 발명장려유공단체로, 발명진흥과 지식재산 창출에 기여한 개인 또는 단체는 누구든지 신청이 가능하다.

지식재산처는 정부포상업무지침 포상기준과 포상절차에 따른 심사 및 공개 검증을 거쳐 포상대상자를 선정하고 ‘제61회 발명의 날 기념식’에서 1등급 훈장인 금탑산업훈장을 포함한 훈ㆍ포장 및 표창 등을 수여할 예정이다.

▷올해의 발명왕은 신기술 연구개발 업적 및 기술혁신으로 국가산업발전에 기여하고 발명계 및 과학기술계에서 귀감이 되는 최우수 발명가에게 수여하는 상으로, 상금 3000만원과 상패를 시장한다.

올해의 발명왕의 신청 대상은 발명에 직접 참여한 개인발명가, 직무발명가 등이며, 정부부처·광역지방자치단체·연구기관·대학·기업체·학회·협회 및 지역지식재산센터 등의 장이 후보를 추천할 수도 있다.

제61회 발명의 날 기념 발명유공 포상 및 올해의 발명왕은 한국발명진흥회 누리집에서 온라인으로 신청이 가능하다. 보다 자세한 사항은 한국발명진흥회로 문의하거나 누리집을 참고하면 된다.