2026년 출발 조회사서 ‘고객 완전 보장’ 강조 완전 가입·유지, 정당 보험금 지급 실천 당부 AX 추진 기반 마련, 전속채널 성장 과제 제시

[헤럴드경제=박성준 기자] 신창재 교보생명 대표이사 겸 이사회 의장은 2일 “고객에게 피해를 주는 불완전판매, 승환계약 등 불건전 영업 행위와 결별해야 한다”면서 올해 금융소비자 보호에 앞장서야 한다고 강조했다.

신 의장은 이날 ‘2026년 출발 조회사’를 통해 ▷고객 완전 보장 실천 ▷금융소비자 보호 등 2가지를 올해 주요 경영 과제로 제시했다. 그는 “보험의 완전 가입부터 완전 유지, 정당 보험금 지급을 통한 금융소비자 보호야말로 생명보험 정신의 적극적인 실천”이라면서 “고객의 완전 보장을 위해 금융소비자 보호에 앞장서야 한다”고 말했다.

이어 불완전판매, 승환계약 등의 영업 행위와의 결별을 선언하며 “금융소비자 불만을 예방하고 불만 발생 시 신속하게 대응할 수 있는 체계를 구축해야 한다”고 주문했다.

국내 보험산업 전망에 대해서는 우려를 표했다. 신 의장은 “수입보험료 성장률 하락과 성장성·수익성 둔화가 본격화될 것”이라며 “일부 회사나 법인보험대리점(GA)들이 무분별한 설계사 확보 경쟁을 벌이며 시장을 더욱 혼탁하게 하고 있다”고 꼬집었다.

이에 대한 해법으로 “고객 보장의 가치를 잘 실천할 수 있는 우수 재무설계사(FP)를 확대해 전속 대면 채널의 성장을 이뤄야 한다”고 강조했다.

인공지능 전환(AX) 추진 기반 마련도 과제로 제시했다. 신 의장은 “최근 AX 흐름에 본격 대응하기 위해 인공지능(AI) 부문 조직을 확대 개편했다”며 “보험 비즈니스 가치사슬 전반에서 AI 기술을 활용한 고객 경험 개선, 비용 절감, 업무 효율화 등을 추진할 것”이라고 말했다.

그러면서 “AX는 단순한 기술 도입을 넘어 조직의 일하는 문화를 근본적으로 바꾸는 것”이라며 “AX 시대에 맞는 혁신 문화가 조직 문화로 뿌리내릴 수 있도록 제도와 프로그램도 개선해 나가겠다”고 덧붙였다.