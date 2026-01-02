- ITER 진공용기 본체 조달 완료 및 국내 핵융합 기술 역량 강화

[헤럴드경제=구본혁 기자] 한국핵융합에너지연구원(KFE)은 2025년 연구원 발전에 탁월한 공적을 세운 직원에게 수여하는 ‘자랑스런 KFE人 상’ 수상자로 김현수(사진) 책임연구원을 선정했다고 2일 밝혔다.

‘자랑스런 KFE人 상’은 1년간 연구 및 업무 성과가 뛰어난 직원을 추천받아, 전 직원투표와 인사위원회 심의를 거쳐 최종 수상자를 선정하는 연구원 대표 포상이다.

김현수 책임연구원은 ITER한국사업단 ITER토카막기술부 소속으로, 국제핵융합실험로(ITER) 사업에서 한국이 분담한 ITER의 핵심 부품인 진공용기 본체 제작과 조달을 성공적으로 완료한 공로를 인정받았다.

특히 ITER 진공용기 본체 최초 제작을 위한 핵심 기술을 국내에서 개발하고, 총 4000억원 규모의 진공용기 과제책임자로서 제작과 조달 과정에서 요구되는 주요 기술 사항을 총괄하며 사업을 안정적으로 추진한 점이 높은 평가를 받았다.

ITER 진공용기 본체 제작·조달을 통해 확보한 기술과 경험은 대형 핵융합 장치 핵심 부품 분야의 국내 기술 역량을 강화하고, 향후 핵융합로 및 대형 정밀 구조물 제작 기술의 산업화와 국제 경쟁력 확보의 기반이 될 것으로 기대된다.

김현수 책임연구원은 충남대학교에서 최적설계를 전공한 기계공학 박사로, 2008년 한국핵융합에너지연구원 입사 후 ITER한국사업단에서 진공용기 본체와 포트의 기술 개발 및 조달을 총괄해 온 핵융합 전문가다.