삼성화재 2026년 경영기조 발표 캐노피우스 기반 북미 본격 공략 장기·자동차·일반보험 수익성 강화 영업본부 혁신…글로벌 톱 보험사로

[헤럴드경제=박성준 기자] 삼성화재는 글로벌 사업 확장과 인공지능(AI) 활용을 통해 2030년 세전이익 5조원 이상, 기업가치 30조원 이상 달성을 위한 교두보를 마련하겠다고 2일 밝혔다.

삼성화재 이문화 대표는 ‘2026년 삼성화재 경영기조’ 발표를 통해 “사업 구조의 근본적 혁신으로 핵심 역량을 강화하고, 글로벌 사업 확장과 영업조직 체계 혁신으로 시장의 판을 선도하겠다”며 이같이 말했다.

이 대표는 “인공지능(AI)으로 대표되는 기술 변화, 개인정보 보호 등 기업을 둘러싼 환경변화가 빠르고 복잡하게 전개되고 있다”며 “과거 관성에서 벗어나 긴장감을 가지고 빠르고 과감한 변화를 실행하겠다”고 강조했다. 국내 보험시장 전 부문에서 압도적 1위를 공고히 하면서 글로벌 ‘톱티어’ 보험사로 도약하겠다는 목표다.

세부 실행과제로는 먼저 사업 구조 혁신을 통한 핵심 역량 강화를 꼽았다. 장기보험은 전 밸류체인의 수익성 중심 사업구조를 통한 보험계약마진(CSM) 성장 가속화, 자동차보험은 고도화된 데이터 분석 기반 맞춤형 상품플랜과 마케팅으로 지속할 수 있는 흑자 구조 확립을 강조했다. 아울러 일반보험은 사이버·신재생에너지 시장 확대, 산업안전 강화 등 신규 비즈니스 창출, 자산운용은 리스크 관리 아래 고수익 유망 섹터 투자 확대에 집중한다.

글로벌 사업도 본격 확장한다. 지난해 지분을 40%까지 늘린 영국 로이드 보험사 캐노피우스를 베이스캠프 삼아 세계 최대 시장인 북미 공략에 나선다. 재보험 자회사 삼성Re는 사이버 등 유망시장 발굴과 위험관리 역량을 강화해 아시아 지역 존재감을 높인다는 방침이다.

영업 조직도 변화한다. 지난 정기 조직개편을 통해 조직 성장과 마케팅 기능을 명확히 구분한 영업본부는 영업 리더의 전문성을 융합해 ‘대한민국 최고의 보험영업 메카’로 재탄생한다는 계획이다. AI 활용 확산도 추진한다. 고객디지털전환(DX)혁신실은 체계적 로드맵을 기반으로 본업 프로세스에 AI를 적극 도입해 업무 생산성을 혁신적으로 끌어올리고, 현장에서 체감할 수 있는 변화를 주도해 나간다.

이 대표는 “조직원 모두가 명확한 도전 목표를 가지고 치열한 고민과 끊임없는 시도를 통해 성공 DNA를 다시 일깨워 승자의 조직문화(Winning Culture)를 완성하겠다”고 말했다.