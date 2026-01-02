AI 기술 활용한 디지털 시무식 열어 경영전략 방향으로 ‘전환·확장’ 제시 생산적 금융, 자본 효율적 IB 등 강조 “금융의 핵심은 신뢰, 믿음에 답해야”

[헤럴드경제=김은희 기자] 양종희 KB금융지주 회장이 올해 경영전략 방향으로 ‘전환’과 ‘확장’을 제시했다. 생산적 금융과 자본 효율적 기업금융(IB) 비즈니스, 포용적 금융을 중심으로 사업방식을 바꾸고 고객과 시장을 넓혀나가야 한다는 주문이다.

양 회장은 2일 오전 열린 디지털 시무식에서 “전환은 익숙한 것과의 이별이며 확장은 익숙하지 않은 것과의 만남”이라며 “쉽지 않은 여정이지만 임직원 모두의 열정과 지혜를 모아 2026년을 KB의 역사에서 가장 멋지고 뜻깊은 해로 만들자”고 밝혔다.

이날 시무식은 별도의 대면 행사 없이 양 회장의 신년 메시지를 인공지능(AI) 영상 기술로 구현한 디지털 신년사를 통해 진행됐다.

KB금융은 영상에서 최신 AI 기술의 발전과 금융 패러다임의 변화를 새로운 성장 기회로 활용하고자 하는 혁신 의지를 표명하고 그룹의 미래 10년을 준비하는 경영전략을 선보였다.

AI 영상으로 재현된 신년사에서 양 회장은 “AI라는 큰 파도는 금융시장의 판을 바꿀 것이고 국가 사회적으로도 금융산업은 패러다임의 전환기를 맞고 있다”면서 “새로운 환경에 맞게 사업방식을 전환하고 그동안 집중하지 못했던 고객과 시장으로 시야와 사업의 경계를 확장해야 한다”고 강조했다. 과거의 관습이나 기득권에 안주하지 않고 특단의 각오와 노력을 해야 한다는 주문이다.

그는 먼저 사업방식의 전환을 위해 전문적인 사업성 평가와 정교한 리스크 관리 체계를 바탕으로 생산적 금융을 강화하고 자문·상담 중심의 영업을 통해 종합 자산·부채 설루션을 제공하는 등 자본 효율적 IB 비즈니스로 체질을 전환해야 한다고 제시했다. 이와 함께 “국민 누구나 KB의 금융서비스를 누리는 포용금융을 본연의 비즈니스로 자리매김하고 모든 과정에서 소비자의 권익을 최우선의 가치로 삼는 금융소비자 보호 체계를 확고히 정착시켜야 한다”고 덧붙였다.

또한 유스, 시니어, 중소법인, 고자산가 등 전략 고객군에 대한 지배력을 넓히고 새롭게 형성되는 디지털 자산, AI 비즈니스 시장에서 고객과 사업 기회를 선점해야 한다고 주문했다.

양 회장은 금융의 본질적인 가치인 신뢰도 재차 강조했다. 그는 “금융의 핵심은 신뢰이고 신뢰는 곧 실력에서 나온다”며 “고객 정보·자산 보호, AI 혁신 기술에 기반한 최적의 상품·설루션 제시, 공동체와 함께 성장하는 기업 경영을 통해 고객과 시장의 믿음에 답해야 한다”고 말했다.