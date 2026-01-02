7일까지 할인행사 진행

[헤럴드경제=박연수 기자] 이마트가 오는 7일까지 신선식품부터 가공식품, 생활용품, 가전제품까지 전 카테고리를 아우르는 대규모 할인 행사를 선보인다고 2일 밝혔다.

이번 행사는 1일부터 시작한 ‘고래잇 페스타’의 일환이다. 신선식품부터 인기 가공식품·필수 생활용품까지 소비 빈도가 높은 품목을 중심으로 할인해 고객 장바구니 체감 효과를 높이는 데 초점을 맞췄다.

먼저 7일까지 신선식품 할인이 이어진다. 딸기 전품목을 행사카드 결제시 20% 할인한다. 대추방울 토마토(1㎏)를 신세계포인트 적립시 4000원 할인한 7980원에, 양상추를 2개 이상 구매 시 40% 할인한 1봉 2980원에 판매한다. 활전복 전품목에 대해 신세계포인트 적립시 50% 할인 혜택을 제공하며 필리핀산 고산지 바나나를 2개 이상 구매 시 40% 할인한다.

가공식품도 할인 혜택을 대폭 확대했다. 만시니 유기농 올리브오일 스틱(10㎖×30포)은 1만1980원에 판매한다. 삼림 발효미종 단팡호빵 4입(380g)은 1+1 할인 판매한다.

가전제품 특가 혜택도 놓칠 수 없다. 쿠쿠 6인용 IH밥솥을 행사카드 결제 시 5만원 할인한 24만9000원에 선보인다. ASUS 비보북 노트북도 행사카드 결제 시 20만원 할인한 59만 9000원에 판매한다.

‘요일별 특가 행사’도 마련했다. 5일에는 탄탄포크 돈삼겹살과 목심을 신세계포인트 적립 시 40% 할인하고 국내산 양파(3㎏)는 3980원에 선보인다. 6일에는 에콰도르산 달콤 바나나를 1묶음 1480원에 판매한다.

정우진 이마트 마케팅 담당은 “이번 행사를 통해 먹거리부터 생활용품, 가전제품까지 다양한 기획 상품을 합리적인 가격에 구매할 수 있을 것”이라고 말했다.