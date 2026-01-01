[헤럴드경제=최원혁 기자] ‘독도 지킴이’ 서경덕 성신여대 교수가 2026년 새해 첫 독도 일출 사진을 공개했다.

1일 서 교수는 “독도에서 근무하는 지인이 일출 사진을 찍어서 보내줘다”며 “대한민국에서 일출을 가장 먼저 맞이 하는 곳이 바로 독도”라고 전했다.

그러면서 “이 사진 한 장은 독도가 대한민국 영토임을 증명하는 또 하나의 증거 자료가 될 것”이라고 덧붙였다.

서 교수는 “왜냐하면 우리가 독도를 실효적 지배하고 있기에 독도에서의 새해 일출 사진은 우리만이 촬영할 수 있기 때문”이라고 강조했다.

서 교수는 올해도 독도에 관한 다양한 ‘글로벌 홍보 캠페인’을 펼쳐 나갈 계획이다.

그는 “최근 에펠탑(프랑스), 오페라하우스(호주) 등 그 나라를 대표하는 상징물 주변에서 ‘드론쇼’를 많이 진행한다”며 “그 상징물을 더 돋보이게 하는 효과가 있다”고 전했다.

서 교수는 “아직 최종 결정이 난 상황은 아니지만 독도의 동도와 서도 사이의 상공에서 ‘초대형 드론쇼’를 진행해 볼 예정”이라고 말했다.

특히 그는 “독도 상공에서의 드론쇼 장면을 다국어 영상으로 제작해 전 세계 누리꾼에게 독도의 아름다운 경관을 널리 알려 볼 계획”이라고 밝혔다.