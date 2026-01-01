[헤럴드경제=최원혁 기자] 한 유튜버가 호텔의 고가 케이크 원가를 분석한 영상을 공개해 화제다.

구독자 58만명을 보유한 유튜버 ‘제로비’는 지난달 30일 제과제빵 명인 파티셰와 함께 신라호텔의 대표 케이크인 ‘화이트 홀리데이’를 유사하게 재현하고 재료비를 하나하나 계산하는 과정을 담은 영상을 공개했다. 분석 결과 최종 재료 원가는 3만888원이었다.

‘화이트 홀리데이’ 케이크는 신라호텔 패스트리 부티크의 시그니처 제품으로 화이트 시트와 초콜릿 시트 사이에 생크림과 딸기를 넣은 트리 모양 케이크다. 이 케이크의 판매 가격은 18만원이다.

영상에서 제로비는 “연말이면 항상 화제가 되는 신라호텔 트리 케이크의 재료 원가를 직접 따져보려 한다”며 분석에 나선 이유를 밝혔다.

재현 과정에 따르면 화이트 시트 반죽에는 계란(1545원), 설탕(184.5원), 꿀(235.5원), 프랑스산 밀가루 T55 160g(477원), 버터(1040.4원), 우유(120.5원), 바닐라빈 3g(1380원)이 사용돼 총 4983원의 재료비가 들었다. 초콜릿 시트 반죽 비용은 5360원으로 계산됐다.

시트 아래에 깔리는 가나슈 받침에는 동물성 생크림(642원), 다크초콜릿(3469원), 밀크초콜릿(2075원), 버터(301원), 헤이즐넛(823원), 코팅용 초콜릿(3180원)이 사용돼 총 1만489원이 소요됐다. 시트 사이에 들어가는 딸기 8알의 가격은 5596원, 시럽 비용은 111원이었다.

겉면을 장식하는 생크림은 계량 결과 6754원이었고 데코 파우더(56원), 초코볼 장식(26원), 이름이 적힌 장식 초콜릿(20원)까지 포함해 최종 재료 원가는 3만888원으로 계산됐다. 이를 기준으로 한 원가율은 약 17.1%다.

제로비는 영상 말미에서 “신라호텔 브랜드 가치를 고려하면 어느 정도 이해는 된다”면서도 “내 돈 주고는 절대 사 먹지 못할 것 같다”고 밝혔다.

해당 영상을 접한 누리꾼들 “원가를 알고 나니 선뜻 사 먹기 어렵다”, “브랜드 가치를 고려하면 어느 정도 이해는 된다”, “모양은 같아도 재료비보다 인건비와 기술료가 더 많이 들 것”, “직접 만드는 과정을 보니 고가인 이유가 어느 정도 납득된다”, “크리스마스 케이크는 다 비싸다” 등 다양한 반응을 보였다.