“고객 안전과 만족이 최우선” “내년은 가능성을 현실로 펼쳐나가는 출발점”

[헤럴드경제=정경수 기자] 파라타항공이 2026년을 맞아 정상 궤도에 오른 항공사로서 본격적인 도약에 나선다.

윤철민 파라타항공 대표이사는 31일 내년도 신년사를 통해 “2026년은 파라타항공이 가진 더 큰 가능성을 현실로 펼쳐 나가는 출발점”이라며 안전과 고객 경험을 최우선 가치로 한 경쟁력 강화 의지를 밝혔다.

윤 대표는 신년사에서 지난 한 해를 돌아보며 “임직원들의 열정과 헌신이 모여 국내선과 국제선 취항이라는 성과를 이뤘고, 목표로 했던 정상적인 항공사로 다시 태어날 수 있었다”며 “어려운 경영 환경 속에서도 회사를 믿고 함께해 준 구성원들에게 깊이 감사드린다”고 말했다.

이어 “세상에 쉬운 일은 없지만 불가능한 일도 없다”는 그룹 회장의 메시지를 인용하며, “One Team, One Spirit”을 바탕으로 불가능해 보였던 도전을 현실로 만들어낸 경험은 앞으로 어떤 위기 속에서도 파라타항공을 지탱해 줄 소중한 자산이 될 것이라고 강조했다.

윤 대표는 내년을 단순한 확장의 해가 아닌 ‘기초를 더욱 단단히 다지는 해’로 정의했다. 그는 “파라타항공은 더 이상 준비 중인 회사가 아니라 이미 하늘을 날고 있는 항공사”라며 “이제부터는 한 번의 결항, 한 번의 지연, 한 번의 불친절이 향후 10년 파라타항공의 평가를 좌우할 수 있다”고 말했다. 무한 경쟁 시장에서 안일한 기준은 더 이상 허용될 수 없으며, 각자의 자리에서 최선을 다하는 것만이 유일한 해법이라는 점도 분명히 했다.

특히 고객 경험의 중요성을 거듭 강조했다. 윤 대표는 “소비자는 단순히 가격이나 품질을 비교하는 것이 아니라, 그 이면의 가치와 의미를 함께 본다”며 “왜 이 가격인지, 어떤 차별화된 경험을 제공하는지를 명확히 설명할 수 있는 브랜드만이 살아남을 수 있다”고 말했다. 이를 위해 파라타항공은 ‘고객 안전’과 ‘고객 만족’을 최우선 가치로 삼고, 빈틈없는 계획과 차질 없는 실행, 지속적인 혁신을 통해 ‘파라타항공은 다르다’는 점을 고객이 직접 체감할 수 있도록 하겠다는 방침이다.

윤 대표는 또한 AI를 중심으로 한 급격한 환경 변화 속에서 기존의 틀을 깨는 사고와 혁신적 접근이 필수적이라고 강조했다. 그는 “지금은 그 어느 때보다 예측이 어려운 시대”라며 “과거의 방식에 머문다면 미래는 그만큼 멀어질 수밖에 없다”고 말했다.

끝으로 윤 대표는 “파라타항공은 구성원 한 사람 한 사람의 열정과 헌신으로 완성되는 항공사”라며 “여러분이 이 항공사의 주인공이라는 사실을 잊지 말아 달라”고 당부했다. 이어 “기존의 틀을 탈피해 우리만의 새로운 기준을 세우고, 안전을 최우선 가치로 실천하며 진심을 다한 서비스로 모두에게 사랑받는 항공사를 함께 만들어가자”고 덧붙였다.