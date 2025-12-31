“공무로 볼 수 없어” 훈계·주의 처분

[헤럴드경제=최원혁 기자] 전국노래자랑 무대에 오른 구청장의 백댄서 역할을 사전에 준비할 목적으로 출장을 신청한 광주 북구청 여성 간부 공무원들에게 훈계·주의 조치가 내려졌다.

31일 광주 북구에 따르면 구는 이날 국·과장급 여성 공무원 12명(10명 훈계·2명 주의)에게 인사상 조치를 내렸다.

훈계·주의는 지방공무원법에서 규정하는 법정 징계는 아니다. 하지만 인사 기록에 남아 향후 근무 평정 등에서 불이익을 받을 수 있는 조치다.

감사 결과 이들은 공무와 직접적인 연관성이 없는 문인 구청장의 무대 퍼포먼스를 사전에 논의하기 위해 출장을 신청해 이러한 처분을 받았다.

이들은 KBS 전국노래자랑 ‘광주 북구편’ 녹화 전날인 지난달 5일 오후 광주 북구 오치1동 행정복지센터에 모여 백댄서 역할을 위한 퍼포먼스 등을 논의했는데 감사실은 이 모임이 공무와 연관성이 없다고 봤다.

훈계 조치를 받은 10명은 출장 신청서에 관내 취약지 점검 등의 목적을 기재한 뒤 행정복지센터를 방문했고, 주의 처분을 받은 2명은 ‘전국노래자랑 행사 지원’을 사유로 적어 출장을 신청했으나 이러한 행위가 소속 부서 본연의 업무와는 거리가 있어 이같이 판단했다.

녹화 당일 무대에 올라 문 구청장의 뒤에서 춤을 춘 행위에 대해서는 공무 수행의 일환이라고 해석했다.

행사에 참여해 백댄서 역할뿐만 아니라 주민들의 안전 관리·행사 지원 등 관련 업무를 수행한 점을 고려했다고 감사실은 설명했다.

다만 무대에 오른 8명 중 1명은 사전 모임에 참석하지 않아 처분 대상에서 제외했고 무대에 오르지 않고 사전 모임에만 참석한 5명에게 인사 처분을 내렸다.

지난달 6일 광주 동강대학교 운동장에서 KBS 전국노래자랑 ‘광주 북구편’ 녹화가 열렸는데, 여성 간부 공무원들이 출장 신청을 내고 전국노래자랑 무대에 선 문인 구청장의 백댄서 역할을 해 적절성·성인지 감수성 논란이 불거진 바 있다.