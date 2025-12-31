입주자 모집 공고 31일 SH 누리집 공개 내달 16~20일 인터넷· 모바일 접수 예정

[헤럴드경제=김희량 기자] 서울주택도시개발공사(SH)는 원에디션 강남 등 2368세대 행복주택 입주자(서울리츠 행복주택 포함)를 모집한다고 31일 밝혔다.

행복주택은 청년과 신혼부부, 고령자 등을 대상으로 주변시세의 60~80% 금액으로 공급하는 공공임대주택으로 대학생·청년은 10년, 자녀가 있는 신혼부부는 14년, 고령자·주거급여 수급자의 경우 20년까지 거주할 수 있다.

이번 공급은 재건축 아파트를 포함한 신규 단지 68세대와 기존 입주자 퇴거, 계약 취소 등으로 발생한 잔여 공가 786세대 및 예비 입주자 1514세대를 대상으로 한다. 면적별 평균 보증금 및 임대료는 ▷전용 29㎡ 이하 보증금 6200만원, 임대료 24만원 ▷전용 39㎡ 이하 보증금 1억1400만원, 임대료 43만원 ▷전용 49㎡ 이하 보증금 1억3600만원에 임대료 52만원 ▷전용 59㎡ 이하 보증금 1억6300만원에 임대료 62만원 수준이다.

우선공급 대상자 선정 시 2세 미만의 자녀가 있는 신청자를 우선 선정한다. 입주자 모집 공고일(12월 31일) 기준 무주택 세대 구성원으로서 전년도 도시근로자 가구원수별 가구당 월 평균 소득의 100퍼센트 이하, 세대 총 자산은 3억3700만 원 이하, 세대 보유 자동차 가액은 4563만 원 이하인 자가 신청할 수 있다.

청약 접수는 내년 1월16일부터 20일까지 SH 인터넷 청약 시스템을 통해 신청할 수 있다. 단 17일부터 1월 18일 이틀 간은 청약이 중단되며 19일 0시부터 다시 접수할 수 있다. 인터넷 청약이 어려운 고령자나 장애인들은 19일~20일 이틀 간 공사 방문 청약이 가능하다.

서류 심사 대상자는 1월 30일, 당첨자는 5월 29일 발표하며 입주는 내년 7월부터 가능하다.