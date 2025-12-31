감독 1명·선수 10명 체제로 전력 강화해 재창단

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 기장군은 우리 민족 고유의 스포츠인 씨름의 명맥을 잇고 지역 체육의 저변 확대를 위해 ‘기장갈매기 씨름단’을 공식 재창단한다고 31일 밝혔다. 기장군 씨름단은 지난 2010년 팀 해체 이후 부산광역시체육회 소속 ‘부산갈매기씨름단’으로 운영돼 왔다.

이번 재창단을 통해 씨름단은 15년 만에 기장군 명칭으로 다시 출범하며 운영 주체 또한 기장군으로 이전된다. 이는 단순한 명칭 변경을 넘어 지역을 기반으로 한 새로운 팀 운영 체계를 갖추게 된 점에서 큰 의미가 있다.

특히 이번 재창단은 기존 선수단을 기장군으로 이전하는 데 그치지 않고 선수 규모를 당초 7명에서 10명으로 확대해 전력을 한층 강화했다. 이를 통해 체급별 경쟁력을 높이고 보다 안정적인 선수단 구성을 갖추게 됐다.

군은 또 직접 운영 주체가 되어 선수 육성부터 팀 운영까지 체계적으로 관리함으로써 씨름단을 군민과 함께 성장하는 지역 밀착형 스포츠팀으로 육성할 계획이다. 이를 통해 씨름단이 군민 화합과 지역 체육 자긍심을 상징하는 대표 스포츠팀으로 자리 잡게 하겠다는 구상이다.

정종복 기장군수는 “15년 만에 다시 기장군의 이름으로 씨름단을 재창단하게 되어 감회가 새롭다”며 “기장갈매기씨름단이 군민의 사랑을 받는 명실상부한 지역 대표 스포츠팀으로 자리매김할 수 있도록 적극적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.