“통일교는 민주당 인사 관여돼 합수부 수사 한계…특검 협상 마무리해야”

[헤럴드경제=김해솔 기자] 장동혁 국민의힘 대표는 31일 통일교·신천지 정치권 유착 의혹에 대해 “신천지는 합동수사본부에서, 통일교는 특검에서 수사하자”고 했다.

장 대표는 이날 서울 여의도 중앙당사에서 열린 종무식에서 이재명 대통령이 전날 관련 의혹에 대해 검경 수사를 지시한 것을 언급하며 이같이 말했다.

그는 “신천지는 국민의힘만을 겨냥한 것이니 합수부에서 무리한 수사라도 할 것이지만 통일교는 민주당 인사들이 관여돼 제대로 된 수사를 기대할 수 없다”며 “합수부가 신천지 수사는 수사대로 하고, 남은 통일교는 특검하면 된다”고 했다.

아울러 “대통령이 강력한 의지로 신천지 수사를 합수부에서 하라고 했으니 이제 통일교 특검을 하자는 데 신천지를 갖다 붙일 이유도 없어졌다”며 “이제 통일교 특검만 가지고 협상이 마무리돼야 한다”고 강조했다.

장 대표는 강선우 더불어민주당 의원의 2022년 지방선거 공천 헌금 수수 의혹과 관련해서는 “김경 서울시의원으로부터 1억원을 받은 다음 날 김 시의원에 대한 단수 공천장이 나왔다”며 “그 단수 공천장은 1억원에 대한 현금 영수증”이라고 지적했다.

그는 “특검은 우리 당 공천과 관련해 탈탈 털었다”며 “똑같은 잣대를 가지고 강력하고 신속한 수사가 필요하다”고 강조했다.