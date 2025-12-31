부산항 부두 운영사·항만 운영설비 포함 점검

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항만공사(BPA)는 지난 11월부터 2개월 간 부산항 시설 전반에 대한 사이버 보안 진단을 실시했다고 31일 밝혔다.

이번 진단은 최근 국내외 항만을 겨냥한 사이버 공격에 대한 우려가 증가하는 가운데 국가 핵심 물류거점인 부산항의 보안체계를 한층 더 강화하기 위한 선제 조치다.

이번 보안진단에서는 부산항만공사의 정보통신망뿐만 아니라 부산항 터미널 운영사, 주요 시설과 협력업체까지 포함해 실시됐다. 점검 항목은 ▷정보시스템 취약점 점검 ▷항만 사이버보안 가이드라인 진단 ▷정보화사업 보안 가이드라인 점검 등이다.

특히 항만에서 화물을 처리하는 크레인 등 항만 운영설비에 대한 보안 점검이 처음으로 포함된 점이 주목된다. 이는 기존 IT 시스템 중심의 점검에서 나아가 물리적 운영 장비까지 보안 범위를 확대했다는 점에서 의미가 크다.

아울러 이번 진단에서는 지난 9월 발생한 국가정보자원관리원 화재 사고를 계기로 시스템 백업 및 복구 체계에 대한 검증도 한층 강화됐다.

부산항은 우리나라 컨테이너 화물의 약 77%를 처리하는 핵심 물류 인프라로 사이버 공격으로 인해 운영이 중단될 경우 막대한 경제적 피해가 발생할 수 있다는 우려가 지속적으로 제기돼 왔다. 실제로 글로벌 주요 항만들 역시 디지털 전환이 가속화되는 과정에서 사이버 위협의 주요 표적이 되고 있다는 분석이 나오고 있어 각별한 주의가 요구된다.

송상근 부산항만공사 사장은 “부산항의 스마트 항만 도약 과정에서 반드시 챙겨야 할 사항이 바로 사이버 보안이다”며 “이번 진단을 통해 발견된 미비점을 신속히 개선하여 차질없는 항만서비스를 제공하겠다”고 말했다.