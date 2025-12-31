10주년 맞은 국가브랜드 컨퍼런스 김교흥 “K-콘텐츠 시대 본격화” 최휘영 “국가브랜드, 국가 종합지표” 국가브랜드 대상 임윤아·오상욱 등

올해로 10주년을 맞은 국가브랜드 컨퍼런스가 대한민국 국가브랜드의 성과를 점검하고, 미래 전략을 논의하는 자리를 마련했다.

‘2025 국가브랜드 컨퍼런스’가 30일 오후 서울 영등포구 국회도서관 강당에서 국가브랜드진흥원과 김교흥 국회 문화체육관광위원회 위원장의 공동주최로 개최됐다.

김 위원장은 이날 행사에서 “올해는 국가브랜드, K-브랜드가 어느 때보다도 화려하게 빛난 한 해였다. K-컬처는 글로벌 스탠다드로 자리매김하고 있다”며 “새해는 한층 더 높아진 한국의 위상과 함께 이재명 정부의 핵심 국정 과제인 K-콘텐츠 300조 시대가 본격적으로 펼쳐지는 뜻깊은 한 해가 될 것”이라고 밝혔다.

최유진 국가브랜드진흥원장은 “2015년 처음 시작한 국가브랜드 컨퍼런스는 한국 문화와 예술, 스포츠, 산업을 함께 조망하는 플랫폼으로 자리매김했다”며 10주년의 기쁨을 나눴다.

조동성 산업정책연구원 이사장은 “39개국을 대상으로 한 국가브랜드 랭킹에서 한국이 당당히 4등을 하고 있다. 미국, 중국, 독일을 빼고 그 외 다른 나라를 우리가 압도하는 수치”라며 “언젠가 3등도 할 것이고 K-팝을 필두로 세계 첫째가 되는 날이 오길 기대한다”고 말했다.

행사 축하차 방문한 최휘영 문화체육관광부 장관은 “국가브랜드는 한 나라가 국제 사회에서 얼마나 사랑받고, 신뢰받고 있는지 나타내는 종합 지표가 됐다”면서 “K-팝, 드라마, 영화뿐 아니라 음식, 스포츠 등 K-컬처 하나하나가 강력한 브랜드가 됐다”고 말했다.

그는 이어 “한국은 이제 잘 만드는 나라를 넘어 함께하고 싶은 나라, 신뢰할 수 있는 나라로 인식되고 있다”면서 “앞으로도 한국이라는 브랜드가 세계인의 일상생활 속에 확고하게 자리 잡도록 정책적 지원을 아까지 않겠다”고 했다.

이날 행사에선 국가브랜드 대상 시상식도 진행됐다. 대중문화 글로벌 영향력 부문 임윤아 배우, 클래식 공연예술 부문 대구국제성악콩쿠르, 국가문화자산 확산 부문 국립중앙박물관, 글로벌 스포츠 챔피언십 부문 오상욱 펜싱 국가대표, 글로벌 스포츠 리더십 부문 안세영 배드민턴 국가대표, 글로벌 도시브랜드 혁신 리더십 부문 서울경제진흥원, 인류공헌 리더십 부문 김순권 국제옥수수재단 이사장, 산업혁신 리더십 부문 오명 전 부총리, 글로벌 브랜드 혁신 부문 CJ올리브영, K-콘텐츠 IP 혁신 부문 모팩스튜디오, 글로벌 한상경영 부문 용마일렉트로닉스, 글로벌 라이징 기업 부문 믹순, 인플루언서(KOL) 부문 김지나(아엠지나), 인플루언서(KOL) 부문 유온(온오빠) 등 14명(기업·기관)이 수상의 영예를 안았다.

이어 주한 대사단 및 명예영사단과 함께하는 토론 세션에서는 글로벌 현장에서 체감하는 한국의 브랜드 이미지와 외교, 산업, 문화 전반에 걸친 확장 가능성에 대해 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 김현경 기자