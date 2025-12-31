전북도당 방문…“내란 전쟁 아직 안 끝나”

[헤럴드경제=정석준 기자] 정청래 더불어민주당 대표는 31일 “2차 종합특검, 통일교·신천지 특검(법의 국회 통과)을 설(내년 2월 17일) 연휴 전에 반드시 마무리 짓겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 민주당 전북도당에서 열린 최고위원회의에서 “내란과 전쟁은 아직 끝나지 않았다”며 이같이 말했다.

그는 “아직도 내란 주요 사범에 대해 처벌이 이뤄지지 않고, (3대) 특검에서 제시한 구속영장이 줄줄이 기각됐다”며 “이런 현실을 보면서 (3대 특검의) 미진한 부분을 모아 2차 종합 추가 특검을 해야 한다고 생각해 특검법을 발의했다”고 설명했다.

이어 “통일교, 신천지와 관련된 정교분리 원칙을 어긴 반헌법적 사태에 대해 통일교·신천지 특검도 해야겠다는 생각을 국민과 함께하게 됐다”고 덧붙였다.

그러면서 “정치적 내란 청산 작업과 동시에 국민 삶을 보살피는 민생·경제에도 두루두루 신경을 쓰고 최선을 다하겠다”고 강조했다.