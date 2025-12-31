- 사람과 자연, 미래가 함께하는 ‘지속가능발전 기본전략 2045’ 수립

[헤럴드경제= 이권형기자] 충남도가 기후위기와 지역소멸, 산업구조 전환 등 급변하는 대내·외 환경에 대응하고, 향후 20년간 도정의 이정표가 될 중장기 기본전략을 확정했다.

도는 지난 30일 지속가능발전위원회의 심의·의결을 거쳐 ‘충남도 지속가능발전 기본전략 2045’와 이를 실행하기 위한 ‘제3단계(2026-2030) 추진계획’을 수립했다고 31일 밝혔다.

이번 기본전략은 지난 2018년 수립한 ‘충남 SDGs 2030’ 이후 변화된 여건과 2022년 시행된 ‘지속가능발전 기본법’에 따른 지방정부의 전략 수립 의무를 반영한 것으로, 법적 근거를 갖춘 도 차원의 첫 번째 장기 통합 전략이라는 점에서 의미가 크다.

확정된 기본전략은 ‘사람과 자연, 미래가 함께하는 행복한 충청남도’를 비전으로 ▷사회 ▷경제 ▷환경 ▷공동체·거버넌스 등 4대 분야 17개 목표, 87개 세부목표, 68개 지표를 담고 있다.

분야별 중점 방향을 살펴보면 사회 분야는 인구감소 대응과 촘촘한 돌봄 체계 구축, 교육 격차 해소 등을 통해 도민 삶의 질을 높이는데 주력한다.

경제 분야는 양질의 일자리 창출과 산업 혁신, 지역 순환형 경제 시스템 구축, 스마트농업 정착 등을 목표로 한다.

환경 분야는 기후위기 대응과 2045 탄소중립 실현, 재생에너지 확대, 온실가스 및 폐기물 감축 등 지속가능한 생태계 보전에 방점을 뒀다.

공동체·거버넌스 분야는 주거 및 교통 환경 개선, 행정 혁신, 도민 참여 확대 등을 핵심 과제로 설정했다.

기본전략의 첫 실행 단계인 ‘제3단계(2026-2030) 추진계획’에는 핵심 현안을 해결하기 위한 227개 실천과제를 담았다.

주요 내용은 △탄소중립 및 기후위기 대응 △청년 농업인 육성 및 스마트 농업 확산 △폐기물 감량 및 미세먼지 저감 △인공지능(AI)·빅데이터 기반 행정 고도화 △온라인 도민 참여 플랫폼 구축 등이다.

도는 국가 지속가능발전목표(K-SDGs)와의 정합성을 유지하면서도 충남의 지역적 특성을 살린 정책을 추진한다는 방침이다.

아울러 지표 달성도를 정기적으로 평가해 부진한 지표는 사업 구조를 개편하고, 5년마다 전략을 재검토해 변화하는 여건에 탄력적으로 대응할 계획이다.

이번 기본전략은 관 주도의 일방적 계획이 아닌, 도민의 목소리를 담아낸 ‘참여형 전략’으로 수립한 것이 특징이다.

도는 전략 수립 과정에서 도민 1999명을 대상으로 인식조사를 실시해 지난 10년의 도정을 평가하고 미래 정책 수요를 분석했다.

해당 조사에서 도민들은 ▷건강하고 행복한 삶 ▷양질의 일자리와 경제성장 ▷기후위기 대응 ▷적정 주택과 공공서비스 보장 등을 최우선 해결 과제로 꼽았다.

지난 8월에는 도의회에서 도민, 시민사회단체, 전문가, 공무원 등 100여 명이 참여한 ‘숙의 공론장’을 열고 비전 키워드와 분야별 과제를 도출했다.

이곳에서 제안된 의견은 지속가능발전포럼과 세 번의 보고회를 거쳐 최종 전략에 반영했다.

충남도 소명수 균형발전국장은 “이번 기본전략은 행정이 일방적으로 설계한 것이 아니라 도민과 함께 머리를 맞대고 만든 미래 전략이라는 점에서 그 의미가 남다르다”며 “앞으로 시민사회, 전문가 등과의 협력을 더욱 강화해 2045년까지 ‘지속가능한 충남’을 책임 있게 구현해 나가겠다”고 말했다.