[헤럴드경제=최원혁 기자] 배우 송지효가 발달장애인 화가이자 배우인 정은혜와 조영남 부부의 수상 소감에 눈물을 보였다.

30일 서울 마포구 상암 SBS 프리즘타워에서 ‘2025 SBS 연예대상’이 열렸다. 올해 시상식에는 전현무, 차태현, 이수지가 MC로 호흡을 맞췄다.

이날 시상식에서 ‘동상이몽2-너는 내 운명’에 출연해 진정성 있는 결혼 생활을 보여준 정은혜·조영남 부부가 선한 영향력상을 받았다. 이 상은 사랑의 가치와 삶의 의미를 일깨운 인물에게 수여되는 상이다.

정은혜는 “동상이몽2를 통해 발달장애인도 결혼 생활을 할 수 있다는 모습을 보여줄 수 있어 감사했다”며 “우리 부부 앞으로도 일하고 사랑하며 100살까지 팔팔하게 잘 살겠다. 엄마, 아빠 잘 키워주셔서 감사하다”고 소감을 전했다.

그는 이날 새아버지의 성(姓)을 따르기 위해 개명 절차를 밟았고 법원의 허가를 받아 서은혜가 됐다고 밝히기도 했다.

남편 조영남도 “우리 두 사람 평생 행복하게 잘 살겠다. 새해 복 많이 받으시라”고 짧게 덧붙였다.

수상 소감을 지켜보던 송지효는 끝내 눈시울을 붉히는 모습이 카메라에 비쳐 눈길을 끌었다.

다운증후군을 가진 정은혜는 tvN 드라마 ‘우리들의 블루스’에서 이영희 역으로 출연해 얼굴을 알렸다. 정은혜는 발달장애인 공공 일자리에서 만난 조영남과 1년간 연애 후 지난 5월 부부의 연을 맺었다.