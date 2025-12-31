[헤럴드경제=고은결 기자] LIG넥스원은 연말을 맞아 ‘힐링데이’와 ‘수고했데이’ 등 행사를 개최했다고 31일 밝혔다.

‘힐링데이’는 일과 일상에 지친 직원들이 재충전의 시간을 가지기 위한 프로그램이다. 참가자들은 드로잉, 쿠킹 클래서, 수제 맥주 만들기, 러닝, 필라테스 등 다양한 문화체험을 진행했다.

팀 화합과 조직문화 활성화를 위해 동료들과 함께 참가 신청하여 참여할 수 있도록 프로그램을 구성해, 동료들과 새로운 체험을 공유하고 소중한 추억을 쌓을 수 있어서 임직원들에게 큰 호응을 얻었다.

‘수고했데이’는 한 해 동안 수고한 임직원들을 격려하기 위한 사내 이벤트다. 올해는 판교, 용인, 대전, 구미 등 전국 사업장 임직원에게 트래블백, 쿠키, 커피 등을 나눠주며 연말의 온기를 나눴다.

LIG넥스원 관계자는 “한 해 동안 함께 고생한 동료들과 서로 격려하며 따뜻한 연말 보내기 바란다”며 “앞으로도 즐겁고, 건강한 조직문화가 정착되도록 지속적으로 노력할 것”이라고 말했다.