내년 1월 5일까지 이벤트 진행 당첨자에게 상품권 등 증정

[헤럴드경제=정경수 기자] 한국앤컴퍼니그룹의 사업형 지주회사 한국앤컴퍼니가 새해를 맞아 고객과의 소통 강화를 위한 온라인 이벤트를 진행한다.

한국앤컴퍼니는 한국배터리 공식 인스타그램 채널을 통해 ‘2026년 보고 싶은 콘텐츠’를 주제로 한 댓글 이벤트를 내달 5일까지 운영한다고 31일 밝혔다. 이번 행사는 지난 한 해 동안 한국배터리에 보내준 고객들의 성원에 감사의 뜻을 전하는 동시에, 향후 콘텐츠 기획에 고객 의견을 직접 반영하기 위해 마련됐다.

한국앤컴퍼니는 이벤트에 앞서 한국배터리 인스타그램에 지난 1년간의 주요 활동을 정리한 ‘2025 Recap(결산)’ 릴스 영상을 공개했다. 참여를 원하는 고객은 한국배터리 인스타그램 계정을 팔로우한 뒤 해당 게시물에 ‘좋아요’를 누르고, 2026년에 보고 싶은 콘텐츠를 댓글로 남기면 된다.

이벤트 참여자 가운데 추첨을 통해 모바일 주유 상품권 등 소정의 경품이 제공되며, 자세한 내용은 한국배터리 인스타그램을 통해 확인할 수 있다.

한국앤컴퍼니는 최근 조현범 회장의 브랜드 철학을 반영한 그룹 통합 브랜드 ‘한국’과 배터리 사업 태그라인 ‘차지 인 모션’을 적용한 신규 BI를 선보이며 브랜드 커뮤니케이션을 강화하고 있다. 온·오프라인을 아우르는 통합 전략 아래 디지털 채널을 중심으로 고객 접점을 확대하는 데 주력하고 있다.

앞서 진행한 ‘한국배터리 브랜드 검색’ 이벤트에는 1000명 이상이 참여하는 등 고객 반응도 이어지고 있다. 회사는 이번 댓글 이벤트를 통해 쌍방향 소통을 더욱 강화하고 브랜드 선호도를 높인다는 계획이다.

이와 함께 모빌리티 분야 유튜버들과의 협업, AGM 배터리 특장점 소개, 계절별 차량 관리 팁 등 고객 눈높이에 맞춘 콘텐츠도 지속적으로 선보이고 있다.

한국앤컴퍼니 관계자는 “2026년을 앞두고 고객의 목소리를 직접 듣기 위해 이번 이벤트를 기획했다”며 “고객 의견을 바탕으로 더욱 유익하고 흥미로운 콘텐츠를 제공해 고객과의 접점을 넓혀갈 계획”이라고 말했다.