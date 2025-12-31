장애 예술인 직접 고용으로 창작활동 지원 장애인 고용 비중 점진 확장 계획

[헤럴드경제=정경수 기자] 에어프레미아가 장애 예술인을 직접 고용하며 장애인의 자립 기반 마련과 지속 가능한 창작활동 지원에 나섰다고 31일 밝혔다.

에어프레미아는 현재 장애 예술인 10명을 고용하고 있다. 이 가운데 2명은 전문 예술인으로, 8명은 훈련생으로 구성돼 있으며, 안정적인 고용을 기반으로 창작 역량을 키울 수 있도록 단계별 성장 프로그램과 다양한 활동 기회를 제공하고 있다. 이를 통해 단기적 지원에 그치지 않고, 예술인으로서 지속 가능한 활동을 이어갈 수 있는 환경 조성에 초점을 맞췄다.

청각장애 예술인 오효석 작가는 지난 10일부터 과천에 위치한 장애 예술인 전문 전시관에서 동료 작가들과 함께 전시를 진행하며 대중과 소통하고 있다.

장애 예술인 고용과 함께 일반 사무직을 포함한 장애인 고용 확대에도 힘쓰고 있다. 현재 에어프레미아 본사에는 5명의 장애인 직원이 근무 중이며, 회사는 향후 채용 과정에서 장애인 고용 비중을 점진적으로 확대하는 한편, 직무 설계와 근무 환경 개선을 통해 누구나 일하기 좋은 일터를 만들어간다는 방침이다.

에어프레미아 관계자는 “장애인의 고용과 성장은 기업이 단발성이 아닌 지속적인 책임으로 만들어가야 할 중요한 가치”라며 “앞으로도 장애 예술인 지원을 포함해 고용 전반에서 포용적 문화가 정착될 수 있도록 꾸준한 노력을 이어가겠다”고 말했다.