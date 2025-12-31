국무조정실 지정 청년친화도시에 청년정책 선도 자치구 ‘성동구’ 선정, 5년간 지위 유지 국비 5억 등 총 10억 지원, 2030년까지 정책 자문 등 청년친화 정책 관련 행정 지원

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 성동구(구청장 정원오)가 국무조정실이 주관하는 ‘청년친화도시’로 지정됐다고 밝혔다.

청년친화도시는 ‘청년이 살기 좋은 환경과 성장 동력을 갖춘 지방자치단체’를 의미하며, 청년 참여를 기반으로 청년 삶의 질 향상을 위한 지역 조성을 촉진하는 제도다. 2023년 9월 청년기본법에 근거가 마련된 이후 지난해에 이어 두 번째로 시행된 청년친화도시 지정으로 1차로 광역자치단체에서 서면‧발표 평가를 거친 후 2차로 국무조정실이 청년 9명, 전문가 6명으로 구성된 민간위원들이 현장실사 등 심사를 거쳐 선정 결과를 공개했다.

그 결과 성동구는 ‘내일 잇는 성동형 청년친화도시’를 비전으로 추진해 온 청년정책의 성과와 추진체계를 종합적으로 인정받아 전국 228개 기초지자체 가운데 최종 선정된 3개 지자체로 이름을 올렸다.

성동구는 이번 지정에 따라 5년간 ‘청년친화도시’ 지위를 유지, 향후 2년간 국비 5억 원, 시비 2억 5000만 원 규모의 재정적 지원과 함께 국무조정실 및 관계 부처로부터 사업 컨설팅, 정부 연계 정책 자문, 교육 등 청년친화 정책 수립과 추진을 위한 행정적 지원을 받게 된다.

성동구는 청년인구 비율이 32%로 서울시 청년인구비율(30.5%) 대비 높은 편이며, 그동안 ‘청년’을 위한 각종 정책을 선제적으로 추진해 왔다.

특히, 지자체 최초로 소셜벤처 허브센터를 운영하고 전국 단위 엑스포를 개최했으며, 50억 원 규모 펀드 조성과 사회적 금융기관 연계를 통해 지속가능한 성장기반을 마련했다. 그 결과 최근 10년간(2014~2024년) 사회적기업은 24개에서 129개로, 소셜벤처는 12개에서 297개로 증가하며 지역 일자리 창출에 기여해 왔다.

또, 구는 청년 의견을 제도적으로 반영하는 거버넌스 체계를 지속 강화해 왔다. 2018년부터 ‘성동구 청년정책위원회’를 운영해 청년 의견 수렴 기반을 다졌고, 공식 청년 거버넌스 플랫폼인 ‘성동 청년네트워크’는 청년의 실제 경험을 바탕으로 정책 발굴 및 실현하는 역할을 수행 중이다.

올해는 청년정책 통합 플랫폼 4대 거점을 구축했다. 성동구 청년지원센터와 서울청년센터 성동을 마장동 청년주택으로 확장 이전해 접근성을 높였고, 자치구 최대 규모 성동청년 창업이룸센터 개관과 성동구 공유오피스 조성을 준비하는 등 청년 인프라 확장에 힘써 왔다. 대규모 청년 공간을 청년이 접근하기 쉬운 지역에 조성, 센터 간 협력 운영을 통해 정책 서비스를 편리하게 이용할 수 있도록 구축한 점이 좋은 평가를 받은 것으로 알려졌다.

생활 체감형 정책도 꾸준히 확대해 왔다. 전국 최초 ‘청년상인 지원 조례’ 제정을 비롯해 현역병 문화체육활동 지원, 첫 1인가구 생필품 지원, 미취업청년 응시료 지원, 성년출발지원금 지원, 청년 등 탈모치료비 지원 등 청년의 일상과 자립 기반에 직접 도움이 되는 정책을 추진해 왔다.

향후 성동구는 지역 특화산업인 소셜벤처와 관내 청년을 연결하는 종합적인 취·창업 지원 프로세스를 구축해, 소셜벤처밸리 입주기업과 연계한 진로 탐색, 일 경험, 취업 지원을 강화할 계획이다. 더불어 소셜벤처 기업 취업자에게 복지를 지원하는 ‘성동형 청년일자리 사업’을 추진해 지역특화 청년일자리 모델로 발전시키겠다는 구상이다.

주거 분야에서는 민관학 협력 기반의 성동한양 상생학사를 지속 추진하고, 청년가구 이사 차량 지원, 반값 중개보수 지원, 청년주택 청년밥상 서비스 등 입주부터 정착까지 이어지는 생활밀착형 주거지원도 지속할 예정이다.

아울러, 민·관 합동 개방형 포럼 개최, 청년정책 알리미 책자 제작, 미래 청년(고등학교 3학년 학생)을 위한 찾아가는 청년정책 설명회 등 청년 참여 통로를 넓히는 신규 정책도 차질 없이 추진한다.

구는 이와 함께 찾아가는 멘토링 사업 등 취약청년 사회복귀 단계별 지원사업을 통해 쉬고 있는 청년을 위한 지원, 사회적 안전망 협의체를 활용한 고립 은둔 청년 지원, 자립준비청년 고향사랑 기부제 지정기부사업 등을 통해 청년 복지 사각지대 해소에도 총력을 기울일 방침이다.