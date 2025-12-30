[헤럴드경제(울릉)=김병진 기자]NH농협은행 울릉군지부는 지난 29일 울릉군 교육 발전과 지역 우수 인재 육성을 위한 장학금 1500만원을 (사)울릉군교육발전위원회(이사장 한익현)에 전달했다.

이번 기탁식에는 정승욱 지부장과 (사)울릉군교육발전위원회 남한권 이사(울릉군수) 가 대표로 참석했다.

NH농협은행 울릉군지부의 장학금 기탁은 일회성 행사에 그치지 않는다는 점에서 지역사회의 귀감이 되고 있다.

지난 2009년부터 16년째 단 한 해도 거르지 않고 매년 꾸준히 장학금을 기탁하며 울릉 교육의 든든한 버팀목 역할을 해오고 있다.

정승욱 NH농협은행 울릉군지부장은 “이번 장학금이 지역 학생들에게 작지만 의미 있는 응원이 되기를 바라며 앞으로도 지역경제 발전에 이바지함은 물론 향후 지역사회를 이끌어 갈 우수 인재 양성을 위해 지속적인 관심과 지원을 이어가겠다”고 밝혔다.

이에 (사)울릉군교육발전위원회 남한권 이사는 “장기간에 걸쳐 매년 꾸준히 장학금을 기탁해 주고 계신 NH농협은행 울릉군지부에 진심으로 감사드린다”며 “울릉군교육발전위원회도 지역인재 육성을 위한 장학사업이 지역사회의 미래를 밝히는 기반이 될 수 있도록 지속적으로 노력하겠다”고 말했다.