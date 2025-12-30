청문회서 ‘셀프조사’ 의혹 반박…최민희 “국정원장, 위증죄 고발 요청” 쿠팡대표 “1조7천억원 보상 전례 없어”…추가 보상 계획엔 선 그어

[헤럴드경제=김태열 선임기자] 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 30일 최근 쿠팡의 개인정보유출 조사 결과 발표를 놓고 ‘셀프 조사’ 논란이 인 데 대해 정부 기관과 협력한 것이라고 부인했다.

로저스 대표는 이날 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서 ‘국가정보원과 소통했느냐’는 더불어민주당 황정아 의원의 질의에 “저희는 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만, 여러 차례에 걸쳐서 그 기관(국가정보원)에서 피의자와 연락하기를 요청했다”고 말했다.

로저스 대표는 “그 기관(국정원)은 저희가 협력해야 한다고 말을 했고, 한국 법에 따라서 사실 협조 요청은 구속력이 있고 지시에 따라야 한다고 이해했다”고 설명했다. 로저스 대표는 “지시 명령이었다”고 주장한 뒤 용의자를 만난 장소에 대해서는 “중국에서 만났다”고 답했다. 그는 ‘국정원 누구와 소통했느냐’는 질의에는 “지금 이름에 대한 정보는 없는데 해당하는 이름을 전달하겠다”고 답했다.

로저스 대표는 용의자를 접촉하라고 지시한 회사 내부자에 대해서는 “한국 정부가 우리에게 지시를 내렸다”며 “왜 이 정보를 한국민과 공유하지 않고, 감추고 있나. 회사 내에서 누구도 지시하지 않고 정부 기관이 팀에 직접 지시했고 따랐을 뿐이다”라고 말했다.

그러자 더불어민주당 김영배 의원은 “범죄 행위라서 본인의 역할을 감추기 위한 것”이라고 비판했다. 이와 관련, 이재걸 법무 담당 부사장은 “(국정원이) 내부에서도 일부에만 공유하고, 다른 정부 기관에도 절대로 알리지 말라고 했다”며 “정부 기관으로부터 계속 지시를 받아서 그 직원이 한 것”이라며 “범행이라고 생각지 않는다”고 반박했다.

로저스 대표의 ‘한국 정부 지시’ 발언에 국정원은 쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다며 청문회를 주도하는 국회 과방위에 로저스 대표에 대한 위증죄 고발을 요청하기로 했다. 최민희 과방위원장은 “청문회를 지켜보던 국정원장께서 로저스 대표를 위증죄로 고발해줄 것을 요청할 계획이라며 구체적 위증 내용을 전달했다”며 “내일 청문회가 끝날 때 처리하도록 하겠다”고 말했다.

한편 로저스 대표는 해킹에 사용된 장비의 포렌식 결과에 대해서는 “정보기관이 복사본을 가지고 있고, 원본은 경찰에 전달했다”며 “그 정보기관이 저희가 보유할 수 있도록 별도의 카피를 또 만드는 것을 허락했다”고 말했다. 또 ‘쿠폰을 통한 보상이 미국 집단소송 공정화법에 저촉된다’는 민주당 김우영 의원의 질의에는 “(의원 지적은) 집단소송에 대한 것이고, 저희는 자발적 보상안에 대한 것”이라고 저촉되지 않는다고 주장했다.

추가 보상 계획에 대해서는 “보상안은 1조7천억원에 달한다. 전례가 없는 보상안이다”라고 선을 그었다. 로저스 대표는 또 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 개입 여부에 대해서는 “지속적으로 협의했다”면서도 “결정은 쿠팡 한국에서 내렸다”고 주장했다.

로저스 대표는 쿠팡에서 근무 중 사망한 노동자의 유족이 사과와 보상을 요구하자 “사과의 말씀을 드리고, 깊은 위로의 말씀을 드린다”고 답했다. 그러나 보상 문제에 대해서는 “가족 대표와 논의를 하는 것으로 안다. 이 문제를 해결하려 노력 중”이라고 말해 책임 회피 비판이 제기됐다.