[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 서대문구 <5급 전보> ▲민원여권과장 박수미 ▲반려동물지원과장 천정흔 ▲재무과장 고수연 ▲재산세과장 송현희 ▲아동청소년과장 정지현 ▲생활보장과장 이지영 ▲가족정책과장 이나령 ▲주거정비과장 임성근 ▲주택과장 직무대리 송준재 ▲재난안전과장 이지연 ▲보건위생과장 김용신 ▲연희동장 김병오 ▲홍은1동장 김혜진 ▲남가좌1동장 김정현


seouldream01@heraldcorp.com