[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 서대문구 <5급 전보> ▲민원여권과장 박수미 ▲반려동물지원과장 천정흔 ▲재무과장 고수연 ▲재산세과장 송현희 ▲아동청소년과장 정지현 ▲생활보장과장 이지영 ▲가족정책과장 이나령 ▲주거정비과장 임성근 ▲주택과장 직무대리 송준재 ▲재난안전과장 이지연 ▲보건위생과장 김용신 ▲연희동장 김병오 ▲홍은1동장 김혜진 ▲남가좌1동장 김정현
seouldream01@heraldcorp.com
입력 2025-12-30 19:38:17
[헤럴드경제=박종일 선임기자]◆서울 서대문구 <5급 전보> ▲민원여권과장 박수미 ▲반려동물지원과장 천정흔 ▲재무과장 고수연 ▲재산세과장 송현희 ▲아동청소년과장 정지현 ▲생활보장과장 이지영 ▲가족정책과장 이나령 ▲주거정비과장 임성근 ▲주택과장 직무대리 송준재 ▲재난안전과장 이지연 ▲보건위생과장 김용신 ▲연희동장 김병오 ▲홍은1동장 김혜진 ▲남가좌1동장 김정현
‘유퀴즈’ 제작진도 “유재석 21번째 대상 축하…30번째 그날까지 오래오래 함께 하자”
[헤럴드경제=한지숙 기자] tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’(유퀴즈) 제작진이 프로그램 진행을 맡고 있는 유재석의 타 방송사 대상 수상을 축하했다. 유퀴즈 제작진은 30일 소셜미디어(SNS) 공식 계정에 유재석이 전날 ‘2025 MBC 방송연예대상’ 대상을 수상한 사진을 올리고 축하 인사를 남겼다. 제작진은 “큰 자기의 21번째 대상 수상을 진
“얼굴 가까이 보려고” 요즘 20대 난리더니…역대급 유출, 삼성 ‘초비상’
[헤럴드경제=박세정 기자] “갤럭시 울트라, 더 강력해졌다?” 내년 초 공개되는 삼성 갤럭시S26 ‘울트라’ 신작의 주요 기능이 줄줄이 유출됐다. ‘울트라’ 모델은 S시리즈 중에서도 뛰어난 ‘줌’ 기능으로 ‘괴물 카메라’로 불리며 20대 젊은층 사이에서 공연 필수품으로 자리 잡은 모델이다. 네덜란드 IT매체 갤럭시클럽 등 해외 IT 외신에 따르면, IT팁스터(정보유출자)를 통해 내년 신작 갤럭시S26 울트라의 주요 기능이 대거 유출됐다. 울트라 모델은 갤럭시S 시리즈 중 최상위 모델이다. 유출된 정보에 따르면, 내년 출시되는 S26 울트라 역시 카메라 기능이 두드러진다. 후면 핵심 카메라 세 개가 세로로 정리되고, 나머지 보조 센서 두 개가 별도의 영역에 배치되는 구조다. 이전 세대와는 다른 카메라 구성이다. 세 카메라는 2억 화소 메인 + 5000만 화소 초광각 + 1200만 화소 망원으로 구성된다. 특히, 카메라 조리개 값이 개선된다. 메인 카메라는 기존의 2억 화소 아이소셀 H
“일본여행 가면 안돼” 초유의 사태…항공편 줄줄이 취소, 무슨 일
[헤럴드경제=김보영 기자] 중국 정부가 내년 3월까지 자국민의 일본행 비자 신청 건수를 기존의 60% 수준으로 감축하도록 관련 업계에 지시한 것으로 알려졌다. 25일 일본 교도통신은 중국 현지 여행업계 관계자를 인용해 중국이 자국 주요 여행사에 2026년 3월까지 일본행 비자 신청 건수를 종전의 60% 수준으로 줄이도록 하라’는 지시를 내렸다고 보도했다. 매체에 따르면 이 같은 지침은 지난달 말 내려졌다. 중국 정부는 다카이치 사나에 일본 총리의 ‘대만 유사시 개입’ 발언 이후 치안 불안을 이유로 자국민에 일본 여행과 유학을 자제하라고 권고했는데, 얼마 뒤 여행업체에도 구체적인 지침을 내린 것이다. 해당 지침은 애초 ‘올해 12월까지 적용’ 방침으로 여겨졌지만 이달 들어 같은 내용의 조치를 내년 3월까지 유지하도록 다시 지시가 내려졌다고 교도통신은 전했다. 일부 여행사에서는 이 지침 이후 일본행 단체여행객 접수를 중단한 것으로 전해졌다. 업계에서는 이번 조치가 단체 관광뿐 아니라 전
“9000명 해고합니다” 최악 희망퇴직 ‘날벼락’…유명 대기업 ‘끔찍한’ 일 터졌다
[헤럴드경제=박세정 기자] 인공지능(AI)으로 인한 대량 해고가 현실화됐다. 국내외 안팎에서 대규모 희망퇴직이 잇따르고 있다. ‘중국판 구글’로 불리는 유명 기업 바이두가 연말 대규모 감원을 진행하면서 중국 IT 업계도 AI 중심 인력 재편이 본격화되고 있다. AI 도입에 따른 업무 효율화가 맞물리면서 기존 인력 구조를 유지할 명분이 약해졌다는 평가다. 2일 현지 매체에 따르면 바이두는 직원의 30% 가량을 줄인다. 회사 측은 근속 기간에 따른 법정 보상금에 3개월분 이상의 급여를 더한 조건을 제안하며 합의 퇴사 방식을 택했다. 이번 움직임은 IT 대기업들이 AI 전환기에 인력 구조를 본격 손질하기 시작했다는 의미다. 국내 IT기업들도 유사한 구조조정 수순을 밟을 것이란 전망이 제기되고 있다 마이크로소프트(MS)도 9000명을 해고하는 역대급 구조조정을 발표했다. MS 역사상 가장 큰 구조조정이다. 국내 기업들도 잇따라 대규모 희망퇴직에 나섰다. 국내 대표 IT기업들이 몰려 있는 판