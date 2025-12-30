청문회서 ‘셀프조사’ 의혹 반박…최민희 “국정원장, 위증죄 고발 요청”

[헤럴드경제=채상우 기자] 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 개인정보 유출에 대한 ‘셀프 조사’ 논란과 관련해 정부 기관의 지시에 따른 것이라고 주장했다. 국정원은 위증이라며 국회에 고발 조치를 요청했다.

로저스 대표는 30일 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서 ‘국가정보원과 소통했느냐’는 더불어민주당 황정아 의원의 질의에 “저희는 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만, 여러 차례에 걸쳐서 그 기관(국가정보원)에서 피의자와 연락하기를 요청했다”고 말했다.

로저스 대표는 “그 기관(국정원)은 저희가 협력해야 한다고 말을 했고, 한국 법에 따라서 사실 협조 요청은 구속력이 있고 지시에 따라야 한다고 이해했다”고 설명했다.

로저스 대표는 “지시 명령이었다”고 주장한 뒤 용의자를 만난 장소에 대해서는 “중국에서 만났다”고 답했다.

그는 ‘국정원 누구와 소통했느냐’는 질의에는 “지금 이름에 대한 정보는 없는데 해당하는 이름을 전달하겠다”고 답했다.

로저스 대표는 용의자를 접촉하라고 지시한 회사 내부자에 대해서는 “한국 정부가 우리에게 지시를 내렸다”며 “왜 이 정보를 한국민과 공유하지 않고, 감추고 있나. 회사 내에서 누구도 지시하지 않고 정부 기관이 팀에 직접 지시했고 따랐을 뿐이다”라고 말했다.

그러자 더불어민주당 김영배 의원은 “범죄 행위라서 본인의 역할을 감추기 위한 것”이라고 비판했다.

이와 관련, 이재걸 법무 담당 부사장은 “(국정원이) 내부에서도 일부에만 공유하고, 다른 정부 기관에도 절대로 알리지 말라고 했다”며 “정부 기관으로부터 계속 지시를 받아서 그 직원이 한 것”이라고 반박했다.

로저스 대표의 ‘한국 정부 지시’ 발언에 국정원은 쿠팡 측에 어떠한 지시를 한 바 없다며 청문회를 주도하는 국회 과방위에 로저스 대표에 대한 위증죄 고발을 요청하기로 했다.

최민희 과방위원장은 “청문회를 지켜보던 국정원장께서 로저스 대표를 위증죄로 고발해줄 것을 요청할 계획이라며 구체적 위증 내용을 전달했다”며 “내일 청문회가 끝날 때 처리하도록 하겠다”고 말했다.