[헤럴드경제(수원)=박정규 기자]‘The 경기패스&똑버스’와 ‘경기살리기 통큰세일’, 두 가지 정책이 경기도민과 경기도청 공무원이 선정한 올해 경기도 대표 정책에 선정됐다.

경기도는 30일 경기도청사에서 2025년 경기도 대표 정책을 뽑기 위한 ‘경기도 대표 정책 페스타’를 열고, ‘The 경기패스&똑버스’와 ‘경기살리기 통큰세일’을 최우수 팀으로 선정했다. 정책 추진을 담당한 담당팀에는 특별승급과 특별성과가산금이 부여된다.

경기도는 성과 공유와 일하는 조직문화 조성을 위해 전 부서와 공공기관을 대상으로 대표 정책을 모집했다. 도는 1차 83개 팀을 대상으로 내외부 심사를 거쳐 2차 13개 팀을 선정해 도지사 포상을 했다.

이어 ▷투자유치 100조+ ▷경기청년 기회패키지 ▷The 경기패스·똑버스 ▷경기 기후보험 ▷광복 80주년 기념 문화사업 ▷경기 민생경제 현장투어 ▷경기살리기 통큰세일 등 상위 7개 팀을 대상으로 최우수 2개 팀을 선정하기 위한 발표회를 이날 진행했다.

앞서 도는 지난 15일부터 23일까지 7개 팀을 대상으로 온라인 투표와 경기도 공직자 설문자 조사를 실시했다. 경기도 여론조사 누리집을 통해 진행된 일반도민 대상 온라인 투표에는 역대 최대인 8594명이 참여해 경기도 대표 정책 선정에 높은 관심을 나타냈다.

최우수 정책은 온라인 투표와 현장 발표심사 결과를 합쳐 선정됐다.

최우수 정책에 선정된 ‘The 경기패스&똑버스’는 교통비 절감과 교통취약지역 이동권 개선에 기여한 경기도 대표 교통정책이다. 경기도는 올해 The 경기패스를 통해 대중교통 이용 금액의 20~53%를 환급했으며, 똑버스는 20개 시군에 307대가 도입됐다.

전통시장과 골목상권에서 진행되는 경기도의 대규모 소비촉진 행사인 ‘경기살리기 통큰세일’은 작년과 올해 총 160억 원을 투입해 지역경제 활성화의 마중물 역할을 했다. 구매 금액 최대 20% 페이백으로 고객 만족도 90점대를 기록했고, 298억 원의 추가 매출이 발생했다.

도는 도 소속 공무원에 대해서는 인사위원회 심의를 거쳐 팀별로 팀원 1명 특별승급과 나머지 팀원 특별성과가산금을 부여하고, 공공기관 중 최우수정책으로 선정된 시장상권진흥원에는 경영평가 가점을 부여할 계획이다.

이날 직접 시상에 참여한 김동연 도지사는 “오늘은 어떤 정책이 잘돼서 시상을 한다기보다 도청이나 공공기관에서 했던 수많은 모든 정책들에 대한 감사의 자리”라며 “어떤 분들은 상을 받고 특별승급까지 하시겠지만 모두가 올해 열심히 경기도와 도민을 위해 일하셨다는 것에 대해서는 추호도 의심할 여지가 없다. 감사와 축하 박수를 힘차게 보내자”라고 격려했다.

그러면서 직원들을 향해 “경기도가 대한민국을 견인할 것이다. 우리 1,420만 경기도민 한 분 한 분 우리가 온몸과 마음을 바쳐서 섬기는 자세로 일할 것이다. 직급의 높고 낮음이나 근무하는 것이 북쪽이든 남쪽이든 또는 동쪽이든 서쪽이든 도청이든 산하기관이든 우리는 동지다. 새해에는 내란을 종식시키고 새롭게 출발하는 우리 국민주권정부의 성공을 위해서 우리가 다 한마음으로 열심히 있는 힘을 다해서 매진할 것이다. 우리 모두는 다 서로를 존경하고 사랑한다”고 힘줘 말했다. 직원들은 김 지사의 말이 끝날 때마다 박수를 치며 동의했다.