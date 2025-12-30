삼성전자, 사업부별 OPI 예상 지급률 공지 DS부문 43~48%로 연봉 절반 지급 예상

[헤럴드경제=박지영 기자] 삼성전자에서 반도체 사업을 하는 디바이스솔루션(DS) 부문이 올해 성과급으로 연봉의 최대 48%를 지급받을 것으로 알려졌다. 범용 D램 가격 상승과 고대역폭메모리(HBM) 판매 확대로 실적이 전년 대비 크게 회복한 결과로 풀이된다. 2023년 반도체 불황 당시 초과이익성과급(OPI) 지급률이 0%였던 것과 대비된다.

30일 업계에 따르면 삼성전자는 이날 사내에 사업부별 OPI 예상 지급률을 공지했다. DS 부문의 OPI 예상 지급률은 43~48%로 책정됐다.

OPI는 소속 사업부의 실적이 연초에 세운 목표를 넘었을 경우 매년 1월에 지급하는 성과급이다. 초과 이익의 20% 한도 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 매년 한 차례 지급하는 것으로, 삼성전자의 성과급 중 가장 규모가 크다.

지난 2023년만해도 DS부문은 적자만 14조8800억원을 내면서 OPI는 초유의 0%를 기록했다. 이듬해 다시 흑자 전환해 14%가 지급돴다. 올해는 범용 D램 가격 상승과 HBM3E 성과 호조에 ‘아픈 손가락’으로 꼽히던 시스템LSI 사업부와 파운드리 사업부도 적자 폭을 줄이며 지급률이 크게 향상됐다.

모바일경험(MX) 사업부는 올해 갤럭시S25 시리즈와 갤럭시 Z 시리즈 흥행으로 지난해 44%보다 소폭 오른 45~50%의 OPI 예상 지급률을 받았다.

TV 사업을 담당하는 영상디스플레이(VD) 사업부의 OPI 예상 지급률은 9~12%로, 지난해(27%) 대비 낮아졌다. 생활가전(DA) 사업부와 네트워크사업부, 의료기기사업부는 지난해 9%에서 올해 9~12% 수준으로 소폭 개선될 전망이다.

한편, 삼성전자는 올 하반기 사업부별 목표달성 장려금(TAI) 지급률을 공지한 바 있다. 성과급 제도 중 하나로 상·하반기로 나눠 월 기본급의 최대 100%까지 지급한다.

DS부문의 경우 메모리 사업부가 100%, 시스템 LSI·파운드리·CSS 사업팀은 25%로 책정됐다. 올해 상반기 메모리 25%, 시스템LSI 12.5%, 파운드리 0%와 비교해 큰 폭으로 오른 수치다.

증권가에서는 삼성전자 메모리사업부 영업이익이 올해 상반기 약 6조3500억원에서 하반기 23조원 이상으로 크게 늘어날 것으로 보고 있다. 연간 기준으로는 30조원에 육박할 것이라는 전망도 나온다.