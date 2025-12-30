[헤럴드경제=구본혁 기자] 연구개발특구진흥재단은 과학기술정보통신부, 전북특별자치도와 함께 30일 ‘전북연구개발특구 지정 10주년 미래비전 선포식’을 개최했다고 밝혔다.

이번 행사는 전북연구개발특구 지정 10주년을 맞아 그간의 성과를 공유하고, 향후 발전 방향을 논의하기 위해 마련됐다.

전북특구는 2015년 8월 12일 전주·완주·정읍을 중심으로 조성됐으며, 미래 신산업 육성과 기업 성장 등을 위해 익산 일원까지 확장됐다.

이날 행사는 ▷전북특구 미래비전 발표 ▷유공자 시상 ▷비전선포 세레모니 순으로 진행됐다.

미래비전 발표는 유진혁 특구재단 전북특구본부장이 진행했으며, 농생명바이오와 첨단융복합소재 기반 글로벌 R&D 허브 도약을 위한 비전과 전략이 제시됐다.

발표에서는 지역주도의 전략기술 육성을 위해 기획돼 올해부터 본격 추진 중인 ‘전략기술지역혁신엔진’과 ‘지역기술혁신 허브’ 사업도 소개돼 향후 성과에 대한 기대감을 높였다.

과기정통부 장관표창에는 비나텍 성민기 부문장, 한국원자력연구원 임상용 부장, 전북도지사 표창에는 국립군산대학교 구성회 본부장, 전북특구본부 김진아 연구원, ㈜케이에스씨 채희주 대표 등 전북특구 발전에 기여한 유공자에 대한 표창이 수여됐다.

비전 선포 세레모니는 특구재단을 비롯한 과기정통부, 전북자치도 등 주요 관계자들이 참여해 전북특구의 미래비전을 함께 선포했다.

정희권 특구재단 이사장은 “특구재단은 전북특구 지정 이후 10년간 기술 기반 창업과 사업화 활성화를 통한 지역혁신 성장을 위해 노력해왔다”며 “앞으로도 기술과 기업, 지역을 연결하는 혁신 플랫폼으로서 역할을 지속 강화하겠다”고 밝혔다.