“청와대 이전으로 종로구 주민 될 예정”

[헤럴드경제=문혜현 기자] 김혜경 여사는 30일 청와대 인근에 있는 종로장애인복지관을 방문해 배식 봉사에 나섰다.

전은수 청와대 부대변인은 이날 서면 브리핑에서 “김 여사는 오늘(30일) 오전 서울 종로구에 있는 종로장애인복지관을 방문해 복지관 시설을 둘러보고, 배식 봉사에 참여해 종사자, 이용자들과 뜻깊은 시간을 가졌다”면서 이같이 말했다.

이날 일정엔 김은영 종로장애인복지관 관장, 백경학 푸르메재단 상임대표, 황혜경 푸르메재단 설립자를 비롯해 복지관 사무국장과 사회복지사 등 시설 종사자와 이용자들이 함께했다.

김 여사는 먼저 사전 환담을 통해 성인 발달장애인의 낮 활동 지원 현황과 현장의 애로사항을 청취했다고 한다.

김 여사가 “청와대 이전으로 종로구 주민이 될 예정인데, 복지관과 아주 가까운 거리에 있어 가장 먼저 여러분을 만나러 왔다”고 하자, 백경학 상임대표는 “이렇게 직접 방문해 주셔서 진심으로 감사하다”면서 “청와대가 갑작스럽게 이전했을 당시 상실감이 컸던 만큼, 다시 돌아오신 것을 지역 주민들이 매우 기뻐하고 있다. 향후 지역 주민들을 초청해 주신다면 더욱 뜻깊을 것”이라고 답했다.

또한 김은영 복지관장이 “장애인들이 이곳 복지관에서 직업교육을 받고 실제 취업으로 이어질 때, 당사자뿐 아니라 부모들도 가장 큰 기쁨을 느낀다”고 말하자 김 여사는 “장애인의 일자리는 출퇴근을 하게 되면서 매일 갈 곳이 생기고, 사람들과 소통할 수 있다는 점에서 의미가 크다”고 답했다. 이어 “장애인들이 지역사회 안에서 자립하고 역량을 펼칠 수 있도록 지속적으로 관심을 갖고 노력하겠다”고 약속했다.

이후 김 여사는 장애인들이 직업 교육을 받는 직업능력개발실 등 복지관 시설을 돌아보며 운영 전반을 살피기도 했다. 김 여사는 이어 배식 봉사에 직접 참여해 잡곡밥, 시락된장국, 삼겹살보쌈, 메밀막국수 등 한식 메뉴를 이용자들에게 제공했다.

김 여사는 “장애인이 지역사회 안에서 보다 온전한 일상의 삶을 살아갈 수 있도록 여건을 만들어 나가는 것이 중요하다”면서 “장애인의 삶의 질 향상과 기본적 권리 보호를 위해 계속해서 힘쓰겠다”고 했다.