[헤럴드경제=이명수 기자] 빠르게 상승하던 국제 금·은값이 급락하는 모양새다. 가격 급등에 따른 차익실현 수요가 몰린 여파로 분석된다.

블룸버그 보도에 따르면, 국제 금 현물은 한국시간 30일 오전 9시25분 기준 온스당 4345.77달러에 거래돼 지난 27일 기록한 역대 최고가(4549.92달러)와 비교해 4.5% 떨어졌다. 같은 시간 은 현물은 온스당 72.6678달러를 기록해 전날 달성한 최고가(84.0075달러) 대비 13.5% 급락했다.

파이낸셜타임스(FT)는 최근 급등에 따른 차익 실현 매물이 증가하고 주요 거래소가 증거금을 상향 조정한 여파가 악재로 작용했다고 풀이했다. 미국 시카고상품거래소(CME)는 지난 26일 공지에서 금과 은 등 주요 금속의 선물 계약 증거금을 29일 이후 올리겠다고 밝힌 바 있다. 증거금이 인상되면 레버리지(차입금)를 활용한 포지션 유지 비용이 늘어 부담을 느낀 투자자들이 대거 매도 및 자금 회수에 나설 수 있다.

올해 들어 금과 은 가격은 각각 70%와 180% 이상 올랐다. 미국 기준금리 인하, 지정학적 긴장 고조, 약달러 우려, 투자·산업 수요 확대 등의 요인이 복합적으로 작용한 결과로 풀이된다. 블룸버그는 특히 은의 경우 중국의 투자 수요 증대, 상장지수펀드(ETF)를 통한 자금 유입, 금·은 가격 비 등을 중요한 투자 판단 근거로 봐야 한다고 덧붙였다.