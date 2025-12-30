케미렌즈 “자체생산 가성비 제품 공급”

디지털기기와 청색광 노출로 인해 근시안과 노안 진행이 빨라지고 있다.

업계에 따르면, 성장기인 유아에서 18세 청소년기까지는 근시가 진행되기에 근시교정 등 관리가 필요한 시기다. 눈의 노화가 시작되는 30대 중반부터 중장년층 연령대는 노안관리가 중요하다고 한다. 우리 눈과 시력은 연령에 따라 달라지고 시(視)환경에 의해서도 변화되기 때문.

케미렌즈(대표 반경민)는 생애주기별, 시환경에 따른 다양한 안경렌즈를 공급해 눈길을 끈다.

이 회사는 “수입, 하청제작에 의존하는 일부 경쟁사들과 달리 모두 자체 생산한다. 자체 제작으로 품질 뿐 아니라 가성비도 높다”고 주장했다.

성장기 자녀의 근시 완화용으로 ‘케미 매직폼 키즈’ 안경렌즈가 있다. 눈건강에 좋지 못한 자외선을 최고 파장대 400㎚에서 99% 이상 차단한다고. 또 블루라이트도 30% 이상 차단해 눈의 피로도를 줄인다고 했다.

노안이 발생한 중장년용으로 다양한 누진렌즈도 선보였다. 초기노안 ‘케미 제로’, 노안이 진행된 경우나 5060 이후 세대 대상 ‘케미 매직폼 어댑터’(사진) 누진렌즈도 개발했다. 또 부드럽고 착용이 편안한 ‘매직폼 애니원’도 발매 중이다.

눈의 피로도가 가중되는 30대 직장인용 ‘케미 3040’ 누진렌즈도 공급한다. 디지털기기에 지친 3040세대의 중년안을 개선해 눈 피로도를 최소화한다고 전했다.

케미렌즈 관계자는 “연령대별로 변화하는 눈건강과 디지털기기로 취약해진 시환경을 고려한 안경렌즈 선택이 중요하다”고 했다.