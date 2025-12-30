지난 8월 컨테이너 1대에서 코카인 300㎏ 적발

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산항에서 대량의 코카인이 잇따라 적발되면서 국제 마약 조직이 한국을 마약 유통의 중간 경유지로 활용하고 있다는 분석이 제기되고 있다.

부산본부세관은 30일 “지난 8월 3일 부산신항으로 입항한 컨테이너 전용선에 실린 컨테이너 1대에서 코카인 300㎏을 적발했다”고 밝혔다. 적발된 코카인은 시가 약 1050억원 상당으로 약 1000만명이 동시에 투약할 수 있는 규모다.

세관에 따르면 해당 컨테이너는 내부가 비어 있다고 신고됐으나 엑스레이 판독 결과 여러 개의 이상 음영이 포착됐다. 이에 정밀 검사를 실시한 결과 약 50㎏씩 담긴 포대 6개가 발견됐고, 각 포대 안에는 벽돌 형태의 1㎏짜리 코카인 블록 50개씩이 은닉돼 있었다.

수사 결과 이번 밀수는 중남미 마약 조직의 소행으로 추정된다. 해당 마약은 에콰도르에서 출발해 한국을 경유하는 정기 무역선을 이용해 운반된 것으로 조사됐다.

앞서 지난 5월에도 부산신항에서 같은 이동 경로를 통해 운송된 코카인 600㎏이 적발된 바 있다. 이처럼 유사한 수법과 경로를 활용한 대량 밀수가 반복되면서 중남미 마약 조직들이 한국을 국제 마약 유통의 중간 거점으로 활용하고 있는 것 아니냐는 분석이 나오고 있다.

이에 따라 관세 당국은 단속을 강화하고 있다. 세관은 지난 5일 발표한 ‘마약 단속 종합대책’을 통해 우범국에서 출발하거나 경유하는 무역선에 대한 선내 정밀검사 확대 등 마약 밀수 대응 방안을 내놨다.

부산본부세관 관계자는 “중남미에서 출발한 우범 무역선과 하선 선원을 중심으로 선별 검사를 강화하고 있다”며 “마약 밀수 사각지대를 해소하기 위해 총력을 기울이겠다”고 말했다.