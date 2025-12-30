합작법인서 사거리 80㎞ 유도미사일 강훈식 “방산협력 더 높은 단계 진입”

한화에어로스페이스가 다연장로켓 천무에 탑재하는 유도미사일을 폴란드에 공급하는 5조6000억원 규모의 계약을 체결했다. 이재명 대통령의 특사 파견 등 적극적 방산 외교를 통해 대규모 수주가 이뤄졌다는 분석이 나온다.

한화에어로스페이는 30일 폴란드 군비청과 사거리 80㎞급 천무 유도미사일(CGR-080)을 공급하는 5조6000억원 규모의 3차 실행계약을 맺었다고 밝혔다. 이번 계약은 한화에어로스페이스가 올해 10월 폴란드 방산기업 WB일렉트로닉스와 공동 출자해 설립한 합작법인 한화-WB 어드밴스드 시스템(HWB)과의 컨소시엄을 통해 체결됐다. 향후 폴란드 현지에 구축될 HWB 전용 생산공장에서 만들어지는 유도미사일이 폴란드군에 인도될 예정이다.

29일(현지시간) 폴란드 바르샤바 군사 박물관에서 열린 계약 체결식에서는 아르투르 쿱텔 폴란드 군비청장, 피오트르 보이첵 WB그룹 회장, 손재일 한화에어로스페이스 대표이사가 계약서에 서명했다. 강훈식 대통령 비서실장, 김현종 국가안보실 제1차장, 이용철 방위사업청장, 원종대 국방부 자원관리실장, 폴란드 코시니악 카미슈 부총리 겸 국방장관과 파베우 베에다 국방부 차관 등 양국 주요 관계자도 참석했다.

강 실장은 계약식 축사에서 “천무 3차 계약은 단순히 한국에서 무기를 만들어 폴란드에 수출하는 방식을 넘어, 양국이 합작법인을 폴란드에 설립하고 공장을 세워 함께 생산하는 방식”이라며 “양국 간 정치·경제·안보 분야 협력관계가 끊임없이 발전해 온 것처럼 방위산업 협력도 더 높은 단계로 진입했다”고 강조했다.

이어 “안보에서 시작된 신뢰가 산업으로 이어지고, 산업의 협력이 다시 미래 세대 간 협력으로 확장되는 선순환 구조가 확실히 자리잡기를 바란다”며 “어떤 도전 앞에서도 흔들리지 않는 가장 강력한 파트너가 될 것”이라고 말했다.

한화에어로스페이스는 앞서 2022년 폴란드 정부와 천무 발사대 및 유도미사일 수출을 위한 기본계약을 맺었다. 2022년 1차 계약은 5조357억원, 2024년 2차 계약 2조2000억원 상당으로 체결됐다. 특히 이번 3차 실행계약은 최근 EU가 조성한 세이프 기금을 통해 유럽산 무기 우선 구매를 장려하는 유럽 방산 블록화가 심화하는 가운데 거둔 성과라고 한화에어로스페이스는 설명했다.

대한민국 정부의 적극적인 세일즈 외교가 시너지를 냈다는 것이다. 올해 10월 이재명 대통령은 강훈식 비서실장을 전략경제협력 특사 자격으로 폴란드를 방문하도록 해 양국 간 방산 협력 의지를 다진 바 있다. 당시 강훈식 실장은 코시니악 카미슈 폴란드 부총리 겸 국방부 장관을 만나 현지 생산 계약이 연내에 이뤄지도록 당부해 이번 계약 체결의 성과를 냈다. 아울러 지난달 이재명 대통령은 아랍에미리트(UAE) 정상회담을 앞두고 강훈실 실장을 UAE와 사우디아라비아에 방산특사로 보내 150억 달러 이상의 방산 수출 토대를 만들었다.

방산업계에서는 정부의 전폭적인 외교 지원이 방산 수출의 핵심 동력이 되고 있다는 평가가 나온다. 손재일 한화에어로스페이스 대표는 “국가적 차원의 전폭적인 지원과 노력에 깊은 감사를 드린다”며 “K-방산이 대한민국 안보 강화에도 기여할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다. 고은결 기자