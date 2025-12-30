[헤럴드경제=박연수 기자] 카카오스타일이 운영하는 플랫폼 ‘지그재그’는 빠른 배송 서비스 ‘직진배송’의 올해(1월 1일~12원 21일) 누적 거래액이 전년 동기 대비 약 30% 증가했다고 30일 밝혔다.

올해 직진배송 거래액이 가장 크게 늘어난 카테고리는 뷰티다. 전년 대비 165% 성장했다. 같은 기간 브랜드패션과 라이프 거래액도 최대 40% 증가했다.

지역별로도 고른 성장 흐름이 나타났다. 올해 세종 지역 거래액이 전년 대비 35% 증가해 가장 높은 성장률을 기록했다. 전남(31%) , 인천(31%), 충남(30%), 대전(30%) 등 지역도 고른 성장세를 보였다.

당일 배송과 새벽 배송 거래액도 전년 동기 대비 20% 이상 증가했다. 지그재그는 기존 수도권 중심이던 당일 배송 서비스를 올해 2월 충남 천안·아산 지역, 5월에는 대전광역시까지 확대하며 지방 대도시 고객의 쇼핑 편의성을 높였다.

카카오스타일 관계자는 “시즌과 트렌드에 맞춘 재고 운영, 배송 시스템 고도화를 통해 내년에도 고객 만족도를 더 높여갈 계획”이라고 말했다.