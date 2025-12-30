1월 10일부터 매주 토요일 오후 6시 30분

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 BNK부산은행과 공동으로 겨울철 야간 관광 활성화와 시민들의 문화 향유 기회 확대를 위해 오는 1월 10일부터 2월 28일까지 매주 토요일 오후 6시 30분, 도모헌 소소풍 정원에서 ‘도모헌 미디어파사드 전시행사’를 운영한다고 30일 밝혔다.

이번 행사는 ‘도모헌의 기억·변화·조율’이라는 주제로 건물 외벽에 영상을 투사해 빛·이미지·음악이 어우러진 미디어아트 작품을 선보이며 관람객에게 새로운 야간 문화 경험을 제공할 예정이다. 특히 이번 전시행사는 기존의 조명 위주 야간경관을 넘어 미디어아트와 시민참여 프로그램을 결합한 복합 문화행사로 기획됐다.

새해를 맞아 시민들의 일상에 따뜻한 빛을 전하고 도모헌 일대를 도심 속 야간 문화명소로 조성함으로써 시민과 함께 2026년의 시작을 알리고 새로운 출발의 설렘과 따스한 정을 나누는 의미 있는 자리가 될 것으로 기대된다. 미디어파사드 전시행사는 오후 6시 30분부터 약 10분간 분량의 콘텐츠를 연속 3회 송출한다.

전시 관람 이후인 오후 7시부터는 도모헌 본관 다할 강연장에서 관람객들이 추위를 녹이며 감동과 즐거움을 이어갈 수 있도록 음악공연, 마술, 놀이(레크리에이션) 등 다양한 참여형 프로그램이 운영될 예정이다. 행사 관련 자세한 내용은 추후 도모헌 누리집(busan.go.kr/domoheon)을 통해 확인할 수 있다.

이번 미디어파사드 전시 및 행사는 부산 시민이라면 누구나 무료로 관람할 수 있으며 도모헌 누리집(busan.go.kr/domoheon)을 통해 예약하거나 현장에서 선착순으로 참여할 수 있다.