韓·日·佛 기술 결합…면세점서 구매 가능

[헤럴드경제=김진 기자] 신세계면세점은 종합주류회사 부루구루와 협업한 프리미엄 국산 위스키 ‘누리 미즈나라 싱글 캐스크 No.330’을 단독 출시한다고 30일 밝혔다.

‘누리’는 한국과 일본, 프랑스의 위스키 기술과 환경을 결합한 브랜드다. 프랑스 전통 증류소에서 생산한 싱글 몰트 원액을 한국으로 들여와 일본산 미즈나라 오크 캐스크에서 숙성과 병입을 진행했다.

이번 제품은 296병 한정 생산된 싱글 캐스크 위스키다. 면세점에서만 구매할 수 있다. 패키지에는 전통 양반 탈을 모티브로 한 라벨과 함께, 자개의 광택을 살린 ‘갓 키링’ 굿즈를 달았다.

신세계면세점은 최근 국산 위스키에 관한 관심이 높아지는 흐름에 맞춰 ‘K-위스키’ 카테고리를 확장해 왔다. 앞서 김창수 위스키, 기원 등 국내 증류소 기반 위스키를 선별적으로 선보였다.

신세계면세점 관계자는 “면세점 고객들이 희소성 있는 위스키를 가장 먼저 경험할 수 있도록 단독으로 선보이게 됐다”고 말했다.