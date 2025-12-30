- 국가과학기술연구회 출연연 공동마케팅 지원 성과

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국가과학기술연구회(NST)는 한국핵융합에너지연구원 ‘플라즈마장비지능화연구단’의 ‘저온 플라즈마장비 해석용 시뮬레이션 소스’ 기술이 ㈜케이더블유티솔루션에 이전됐다고 30일 밝혔다. 기술 이전 규모는 4억원이다.

이 기술은 반도체·디스플레이·에너지 등 다양한 분야에서 정밀 시뮬레이션 기반 공정 개발과 공정 효율화에 큰 도움을 줄 것으로 기대된다.

이번 성과는 NST가 추진 중인 출연연 공동마케팅 지원사업이 출연연 연구성과와 산업 수요를 정밀하게 연계한 대표 사례로 꼽힌다. 기술 발굴부터 수요 매칭, 이전 조건 조율까지 전 과정을 체계적으로 지원함으로써 기술사업화의 실효성을 높였으며, 출연연 연구성과를 현장 활용 단계까지 연결한 점에서 의미가 크다.

이번 기술이전 과정에는 기술사업화 전문기관인 ㈜코다가 NST 출연연 공동마케팅 지원사업의 수행기관으로 참여해 기술이전 전 과정의 실무 지원과 중개 역할을 수행했다.

NST는 이번 기술이전이 출연연 연구성과의 민간 확산과 첨단 제조 산업 기술 자립도 제고에 기여할 것으로 전망했으며, 앞으로도 기업과 출연연이 협력하는 융합연구단 사업의 성과를 효과적으로 발굴할 예정이다.

NST 관계자는 “출연연 공동마케팅 지원사업을 통해 연구성과의 실질적 산업화를 지원하고 국가 전략기술 및 미래산업 분야 중심의 기술이전·사업화 성과를 지속적으로 창출할 계획”이라고 밝혔다.