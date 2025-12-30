필드캠퍼스, ㈜아이큐랩 공간 무상 제공으로 조성 반도체 관련 학과 학생 교육 및 실습 공간 활용

[헤럴드경제(부산)=이주현 기자] 부산시는 30일 오후 기장군에 위치한 ㈜아이큐랩 본사에서 ‘부산형 라이즈(RISE) 전력반도체산업 필드캠퍼스’(이하 필드캠퍼스) 개소식을 개최한다고 밝혔다.

이날 행사에는 부산시를 비롯해 부산라이즈혁신원, 부산테크노파크, 한국전력소자산업협회 회원사, 부산 지역 대학 등 관계 기관과 기업 대표, 관계자들이 참석할 예정이다.

부산시는 이번 개소식을 통해 ‘부산형 라이즈(RISE) 개방형 산학협력 모델’의 대표 모델로 필드캠퍼스를 공식 출범시키고 K-반도체 산업의 미래를 이끌 ‘전력반도체 파워시티’로의 도약을 본격화한다.

필드캠퍼스는 2026년 1월부터 반도체 관련 학과 학생들의 교육 및 실습 공간으로 활용되는 것은 물론 재직자 교육, 산학 공동연구, 교류·네트워킹 등 상시적인 산학협력 거점으로 운영될 예정이다.

이날 개소식에서는 부산시, 부산라이즈혁신원, 부산테크노파크, 한국전력소자산업협회(회원사 114개사), 부산 지역 대학 20개교가 참여하는 ‘부산형 개방형 산학협력 모델 조성협의체’를 발족한다. 협의체를 중심으로 지자체·산업계·학계·연구기관이 긴밀히 협력하는 통합 운영 체계를 구축할 계획이다.

이번 필드캠퍼스는 ㈜아이큐랩이 공간을 무상 제공해 전국 최초로 민간기업 내에 조성된 상설 캠퍼스로, 본부동 5층 전체(약 660㎡)를 지역 대학에 무상 제공하고, 2층 클린룸(Clean Room) 시설을 학생들이 참관 및 실습할 수 있도록 조성했다.

부산시는 이번 필드캠퍼스 개소를 계기로 ▷지자체의 산업단지 조성과 투자 유치 ▷기업의 지역 이전 및 지역 인재 채용 ▷지역 인재 육성과 취업·정주로 이어지는 라이즈(RISE) 선도 모델이 더욱 확산될 것으로 기대하고 있다.

한편 아이큐랩은 올해 부산으로 이전하며 10명을 신규 채용한 데 이어 내년 상반기 중 30명을 추가 채용할 계획이다.