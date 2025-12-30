AI 기술로 문자 메시지 내용 무료 분석해 알림

[헤럴드경제=유혜림 기자] 정부가 보이스피싱 대응 정책에 속도를 내는 가운데 우리은행이 문자결제사기(스미싱)로부터 고객을 보호하기 위한 ‘AI-스미싱 문자 안심 서비스’를 도입한다.

‘AI-스미싱 문자 안심 서비스’는 안랩(AhnLab)의 모바일 금융보안 솔루션인 ‘V3 Mobile Plus’를 활용한다. 고객의 스마트폰에 수신되는 문자 메시지를 AI 기술을 활용해 문자결제사기 의심 여부를 자동으로 탐지하고 알려 금융사기 피해를 예방할 수 있다.

이번 서비스는 안드로이드 OS 8.0 이상 기기로 최신버전의 우리WON뱅킹을 이용하는 고객만 이용할 수 있다. 우리WON뱅킹 내 ‘MY 보안서비스’ 메뉴에서 간편하게 신청할 수 있으며, 무료로 제공되어 고객이 추가 부담 없이 금융사기 예방 혜택을 누릴 수 있다.

우리은행은 이번 서비스 도입을 통해 ▷사이버 금융사기에 대한 방어 체계 강화 ▷문자결제사기 차단을 통한 보이스피싱 피해 감소 등 금융당국의 소비자 보호 정책에 적극 발맞춰 나갈 방침이다.