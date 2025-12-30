300억 돌파 두 달 만에 최고 기록 李대통령, 최근 업무보고서 칭찬

[헤럴드경제=김현경 기자] 한국 전통문화에 대한 관심이 커지면서 국립박물관의 문화상품 매출이 400억 원을 돌파하는 등 역대 최고치를 달성했다.

30일 국립박물관문화재단에 따르면, 박물관 문화상품 ‘뮷즈’(MU:DS) 연간 매출액은 최근 400억원을 넘은 것으로 잠정 집계됐다. 연간 매출 400억원대는 지난 2004년 재단이 설립된 이후 처음이다.

‘뮷즈’ 매출액은 지난 10월 처음으로 300억원대를 달성한 뒤, 두 달 만에 400억원대를 넘어서면서 역대 최고 기록을 갈아치웠다.

‘뮷즈’는 국립중앙박물관과 소속 지역 박물관의 소장품을 바탕으로 만든 문화상품으로, ‘뮤지엄’(museum)과 ‘굿즈’(goods)를 합친 브랜드를 뜻한다.

신라 금관을 본떠 만든 장신구, 석굴암을 형상화한 조명, 방탄소년단(BTS) 멤버 RM이 소장한 것으로 알려진 반가사유상 미니어처 등이 주요 상품이다.

‘뮷즈’ 매출은 올해 K-컬처 바람을 타고 폭발적으로 늘어났다.

4∼6월에 평균 20억 원대였던 매출은 7월 한 달간 약 49억5700만원을 기록하며 배로 늘었고, 8월에는 약 52억7600만원을 달성했다. 두 달간 다양한 ‘뮷즈’ 상품이 100억 넘게 팔린 셈이다.

뮷즈 상품의 인기는 지난 6월 공개한 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 세계적 열풍을 불러일으키면서 한국 전통문화에 대한 관심이 커졌기 때문이다.

케데헌 열풍 이후에도 ‘뮷즈’ 매출은 9월 43억8400만원, 10월 48억7200만원, 11월 46억9700만원 등 석 달 연속으로 40억원대를 찍었으며 이달에도 40억원을 넘어선 것으로 전해졌다.

특히 전국 국립박물관의 오프라인 상품관, 온라인 숍, 로열티(상표 사용료) 매출 등을 모두 확정하면 연간 매출액은 더 늘 것으로 기대된다.

‘뮷즈’ 열풍은 박물관 ‘오픈런’(문이 열리자마자 구매하기 위해 뛰는 현상)으로 이어지기도 했다.

올해 국립중앙박물관을 찾은 관람객은 지난 11일 현재 600만명을 넘어서며 1945년 박물관(당시에는 국립박물관) 개관 이래 최다 기록을 세운 상황이다.

이재명 대통령은 최근 문화체육관광부·국립중앙박물관 등의 업무보고에서 ‘뮷즈’를 거론하며 “엄청나게 팔았다면서요. 잘하셨다”고 칭찬하기도 했다.

재단은 최근 해외 시장 진출도 본격화하고 있다. 지난 5월에는 일본 오사카·간사이 만국박람회(오사카 엑스포)에서 ‘뮷즈’를 선보인 데 이어 10월에는 주홍콩한국문화원에 첫 상설 홍보관을 열었다.

내년에는 한·불 수교 140주년을 기념해 프랑스 문화부 산하 공공기관 그랑팔레 알엠엔(GrandPalais Rmn)과 손잡고 ‘미소’를 주제로 한 공동 상품을 출시할 예정이다. 거론되는 상품으론 프랑스 루브르 박물관의 ‘모나리자’, 국립중앙박물관의 ‘반가사유상’(국보 ‘금동미륵보살반가사유상’) 등이다.