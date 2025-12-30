서대문구 1월 20일까지 ‘신촌 청년푸드스토어’ 신규 청년창업가 모집 ‘연간 약 95만 원’에 최대 9곳의 매장당 약 7.4㎡의 공간 임대 창업 기본교육과 전문가 컨설팅, 개업 준비 거쳐 2026년 3월 입점 예정

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서대문구(구청장 이성헌)가 1월 20일까지 신촌 청년푸드스토어(신촌역로 22-5) 내 최대 9개 매장에 입주할 19~39세의 신규 청년창업가를 모집한다.

신촌의 대표적 청년창업 공간인 이곳은 현재 30여 개의 거리가게 및 청년상인 점포가 입점해 있다.

‘연간 약 95만 원’의 저렴한 비용으로 매장당 약 7.4㎡의 공간을 임대하며 다양한 창업 기본교육과 전문가 컨설팅, 온·오프라인 홍보 등을 지원한다.

식음료(F&B), 잡화, 패션, 문화콘텐츠 등의 영업·판매 분야를 모집하며 희망자는 서대문구청 홈페이지 ‘고시공고’를 참고해 이메일로 지원서와 사업계획서 등을 내면 된다.

1차 서면심사와 2차 면접(사업계획 PT발표 및 질의응답)을 통해 제품 및 서비스 경쟁력, 사업 수행력, 창업 의지, 예산운영 계획 등을 평가하고 2월 초에 최종 합격자를 선발한다.

이어 2월 중 마케팅, 위생, 세무 등의 창업 기본교육과 개업 준비를 거쳐 3월 초에 입점이 이뤄질 예정이다.

입점 기간은 2년이며 심사 후 최대 1년을 연장할 수 있다.

이성헌 서대문구청장은 “신촌 청년푸드스토어가 성공적인 청년창업의 발판이 되길 바라며 입점 창업가분들이 더 높이 도약할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

자세한 내용은 서대문구청 청년정책과 청년키움팀으로 문의하면 된다.