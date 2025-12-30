[헤럴드경제=김진 기자] 아성다이소가 ‘네일용품 기획전’을 진행한다고 30일 밝혔다. 손발톱 케어부터 연출까지 집에서 간편하게 할 수 있는 네일용품을 모았다.

먼저 네일 케어용품으로 살균부터 영양·보습을 아우르는 ‘링링 유어솔루션’ 라인 2종을 준비했다. ‘링링 유어솔루션 클리어케어 (벤잘코늄염화물)’는 손발을 씻은 뒤 한두 방울 떨어트려 흡수시키면 무좀의 원인이 되는 백선균을 포함한 5종 균에 대해 살균 효과를 볼 수 있다.

‘링링 유어솔루션 토탈앰플’은 비타민·단백질 성분이 약해진 손톱에 영양을 공급한다. ‘오아오 딥리치 큐티클 세럼’은 손끝에 윤기와 영양을 공급해 건조한 겨울철 손발톱 관리에 도움이 된다.

네일 컬러링용품으로는 젤네일과 매니큐어를 선보인다. ‘링링 원스텝 젤네일’은 베이스·컬러·탑 젤을 하나로 합친 3in1 타입이다. 한 번만 바르고 큐어링하면 된다. ‘1분네일’은 1분 내로 마르는 제형이다. 비오틴과 케라틴 성분이 손톱을 보호한다.

실용적인 소품도 있다. ‘네일 라이트 글루’를 바르면 램프 없이 빠르게 고정할 수 있다. ‘곡선형 네일 핀셋’은 끝부분을 굽은 곡선형으로 디자인했다. 정전기 방지 코팅과 함께 구성한 보호 캡이 특징이다.

아성다이소 관계자는 “집에서도 누구나 쉽고 부담 없이 네일을 관리할 수 있는 상품을 모았다”며 “앞으로도 실용성을 더한 다양한 상품을 균일가로 선보일 것”이라고 전했다.