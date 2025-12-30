박완수 지사, 실국본부장 회의서 ‘민주적 절차’ 강조… “행정통합은 바텀업 방식이어야”

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 경남도가 부산·경남 행정통합의 최종 결정권을 시도민에게 돌려주겠다는 원칙을 공식화했다. 정치권 중심의 일방적 추진이 아닌 주민투표를 통한 ‘민주적 정당성’ 확보가 통합의 전제조건임을 분명히 한 것이다.

박완수 도지사는 29일 도청에서 올해 마지막 실국본부장 회의를 갖고 “광역단체 통합은 정치권의 ‘톱다운’ 방식이 되어서는 안 된다”며 “갈등과 시행착오를 줄이기 위해 반드시 양 시도민의 뜻을 묻는 주민투표로 결정해야 한다”고 밝혔다.

박 지사는 현재 운영 중인 공론화위원회의 의견 수렴 과정을 철저히 점검할 것을 주문하며, 중앙정부가 아닌 지역 주민이 주도하는 ‘바텀업(Bottom-up)’ 형태의 통합 모델 완성을 강조했다.

이날 회의에서는 수용 한계에 다다른 김해공항에 대한 정부의 무관심을 비판하는 목소리도 높았다. 박 지사는 “김해공항 이용객이 1000만 명을 돌파하며 수용 능력(800만 명)을 이미 초과했고 수하물 대기 시간과 주차난은 전국 최악 수준”이라고 지적했다.

특히 수도권 공항에만 집중된 정부 투자를 겨냥해 “신규 공항 건설에만 매몰돼 현재 시도민이 겪는 불편을 외면하는 것은 본말이 전도된 행정”이라며 “국토교통부와 한국공항공사를 상대로 시설 확충을 강력히 건의하고 부·울·경 정치권과 공동 대응하라”고 지시했다.