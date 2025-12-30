[헤럴드경제=전새날 기자] 지난 18일 발생한 신안산선 복선전철 여의도 공사 구간의 작업자 사망사고를 수사하는 검찰과 경찰, 노동청이 30일 오전 시공사 등에 대한 압수수색을 벌이고 있다.

이날 경찰에 따르면 서울경찰청 형사기동대 형사와 서울고용노동청 수사관들이 시공사 포스코이앤씨 본사와 신안산선 공사 현장 사무실 등 5곳에 흩어져 압수수색을 진행하고 있다.

지난 18일 오후 여의도에 있는 신안산선 지하철 공사 현장에서 철근 구조물이 추락하며 50대 작업자가 사망했다. 검찰과 경찰, 노동청은 22일 수사협의회를 열고 산업안전보건법, 중대재해처벌법 위반 여부를 집중적으로 들여다보기로 했다.

경찰은 지난 23일엔 국립과학수사연구원과 현장 합동감식을 벌여 현장 자료를 확보해 뒀다. 지금까지 현장소장 2명이 경찰에 입건됐고 공사 관계자 5명이 조사받았다.

서울경찰청은 이날 언론 공지를 내고 “압수수색을 통해 확보된 증거자료를 면밀히 분석해 사고의 원인과 책임소재를 명확히 규명할 것”이라고 밝혔다.